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Владельца полигона в Тынде проверят на соблюдение экологических требований

Владельца полигона в Тынде проверят на соблюдение экологических требований

В отношении владельца полигона в Тынде (ООО «Чистая планета») проводится административное расследование по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.

Как сообщалось ранее, в ночь со вторника на среду произошло было задымление в результате тления мусора на свалке. Роспотребнадзор организовал монторинг состояния атмосферного воздуха в жилой зоне города Тында.

По результатам лабораторного контроля в 17 часов, показатели содержания вредных в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимую концентрацию. Мониторинг атмосферного воздуха продолжается. Ситуация находится на контроле, сообщает ведомство.

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#происшествия #Тында

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