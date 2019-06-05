В Шимановске спасали горе-воровку, застрявшую при попытке проникнуть в магазин

Полицейским Шимановска поступило сообщение, что в один из магазинов города через окно пытаются проникнуть двое неизвестных. На место происшествия прибыли стражи порядка. Там они обнаружили женщину, которая застряла в металлическом ограждении окна при попытке попасть в здание.

Самостоятельно выбраться женщина не смогла. Полицейским пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые при помощи специального оборудования разрезали прутья. Совместными усилиями сотрудников МО МВД России «Шимановский» и спасателей женщина была освобождена.

Медицинская помощь ей не понадобилась. Злоумышленницу доставили в отдел полиции для разбирательства. Предварительно установлено, что горожанка 1983 года рождения вместе со своим знакомым 1990 года рождения пытались проникнуть в магазин, чтобы похитить деньги. Когда злоумышленница застряла в металлическом ограждении, ее приятель тщетно пытался помочь женщине выбраться, после чего скрылся.

Но злоумышленника удалось задержать, его также доставили в дежурную часть. В отношении обоих возбуждено уголовное дело, сообщает амурское управление МВД.