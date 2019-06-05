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Хоккейная команда «Амурские рыси» получила президентский грант в полмиллиона рублей

Хоккейная команда «Амурские рыси» получила президентский грант в полмиллиона рублей

Хоккейная команда «Амурские рыси» этим летом начнет реализовывать свой проект «Детям Приамурья – спортивное настоящее и будущее». Это стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту в размере почти 500 000 рублей. На эти деньги будут организованы спортивные мероприятия для для хоккеистов и фигуристов на «Ледовой арене».

Проект объединит два направления: хоккей и фигурное катание. Эти направления имеют единую базу для тренировок и соревнований, а именно «Ледовую арену». Ввиду того, что в подавляющем большинстве хоккеем занимаются мальчики, а девочки предпочитают фигурное катание, возникла необходимость в организации мероприятий для обоих видов спорта.

Проект предполагает улучшение условий для занятий хоккеем и фигурным для детей и подростков, организацию и проведение учебно-тренировочных занятий. В ходе реализации проекта за счет средств гранта будет дополнен спортивный инвентарь в специализированном зале, где занимаются воспитанники секций хоккея и фигурного катания.

«При поддержке управления образования, мы проводим большую и плодотворную работу с детскими садами и школами Благовещенска по приобщению детей к спорту. Организовываем соревнования между спортивными клубами Амурской области. Благодаря такой работе за 5 лет количество детей-хоккеистов только в Благовещенске возросло со ста человек до четырёхсот. Несмотря на позитивную тенденцию роста количества спортсменов, физическая культура всё ещё проигрывает в конкуренции за досуг детей, уступает место телевизору и компьютеру. Мы хотим повысить интерес к ледовым видам спорта у детей путём организации соревнований и мероприятий на льду», – рассказали авторы проекта.

В рамках проекта будет реализован комплекс спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий на «Ледовой арене» Благовещенска.

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#спорт

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Комментарии
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  • тт

    тт
    14 минут назад

    Спорт денег стоит, а телек бесплатно, доступность надо повышать.

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