Амурстат показал экологическую статистику Приамурья за 2018 год

Амурстат опубликовал статистику за 2018 год, касающуюся экологии Амурской области и охраны окружающей среды в регионе. В частности, приведены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В 2018 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения в Приамурье составили 112,6 тысячи тонн, из них твердые вещества – 33,6 тысячи тонн, газообразные и жидкие – 79 тысяч тонн.

Выбросы загрязняющих веществ в расчете на одного жителя Амурской области за 2018 год составили 142 килограмма.

В 2018 году без очистки выбрасывалось 16,6 % веществ, отходящих от стационарных источников. Уловлено 76,1 % вредных веществ от количества выброшенных в атмосферу, из уловленных веществ утилизировано 4,2 %.

Отмечается, что при огромных запасах подземных и поверхностных вод в Приамурье остается актуальной проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. По данным отдела водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления, за 2018 год забрано воды из всех источников 103,19 миллиона кубометров, в том числе из подземных объектов – 67,10 миллиона кубометров. Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2018 году составил 73,10 миллиона кубометров, из них загрязненных – 66,82 миллиона кубометров, нормативно очищенных – 6,12 миллиона кубометров.

Не меньшую экологическую опасность, чем вредные вещества, выбрасываемые в воздушный бассейн и водные источники, представляют отходы. На территории Амурской области на конец 2018 года скопилось 11 424,2 тысячи тонн различного вида отходов производства и потребления (увеличение на 2,7 % от уровня, достигнутого на конец 2017 года).

Важной составной частью биосферы Приамурья является лесная зона. Лесовосстановительные работы в 2018 году были выполнены на площади 29,1 тысячи гектаров, в том числе путем создания лесных культур (искусственного лесовосстановления) – на площади 3,4 тысячи гектаров, из них на гарях – 1,5 тысячи гектаров.

На территории Амурской области расположено 156 объектов особо охраняемых природных территорий: 5 ООПТ федерального и 151 объект регионального значения.

Общая площадь, занимаемая государственными природными заповедниками федерального значения, в 2018 году составила 407,9 тысячи гектаров, заказниками федерального значения – 170,3 тысячи гектаров. Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения составляет 3 422,5 тысячи гектаров, из них: под государственными природными заказниками – 3 002,2 тысячи гектаров, природным парком – 131,2 тысячи гектаров, памятниками природы – 17,3 тысячи гектаров.

На территории заповедников ведется эколого-просветительская и туристическая деятельность. За 2018 год музей- и визит-центры заповедников посетило 1 637 человек, по проложенным в заповедниках экотропам и маршрутам прошло 967 человек. Всего за 2018 год заповедники посетило 2 604 человека (в 2017 году – 2 927 посетителей).

Общие затраты на содержание особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения в 2018 году составили 154,1 миллиона рублей, и по сравнению с 2017 годом увеличены на 17,5 миллиона рублей (на 12,8 %).

В Амурской области охотничьи угодья закреплены за 17 охотпользователями, которые осуществляли в 2018 году свою деятельность на площади в 26 666,5 тысячи гектаров.

Согласно договорам, заключенным между государственными органами исполнительной власти области и охотпользователями, последние обязаны проводить мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов.

Общие затраты охотпользователей на ведение охотничьего хозяйства в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличены на 8,1 % и составили 89,4 миллиона рублей. По источникам финансирования затраты из собственных средств охотпользователей составили 68,1 %, членские взносы – 28,4 %.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличены затраты: по внутрихозяйственному охотоустройству – на 10,2 %, на мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры – на 5 %, по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания – на 17,6 %. Затраты на выполнение мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания в 2018 году составили 16,2 миллиона рублей, в том числе на подкормку и улучшение кормовых условий – 15,5 миллиона рублей.

Выручка охотпользователей от реализации продукции охоты и оказания услуг за 2018 год возросла на 21,4 % по сравнению с прошлым, 2017 годом. Она составила 88,1 миллиона рублей.

Важнейшим источником финансирования природоохранных мероприятий являются инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов и текущие затраты, образующиеся в процессе внутрипроизводственной деятельности и покрываемые за счет собственных средств организаций, средств бюджетов всех уровней и других источников, связанные с охраной окружающей среды.

Общий объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по Амурской области в 2018 году составил 962,7 миллиона рублей (в 2017 году – 967,5 миллиона рублей). Основная часть инвестиций (60,1 %) была направлена на охрану и рациональное использование водных ресурсов.

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды (по учитываемому кругу организаций) за 2018 год составили 743,5 миллиона рублей, из них 294,8 миллиона было направлено на сбор и очистку сточных вод, 172,6 миллиона – на обращение с отходами, 76,7 миллиона – на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, 47,3 миллиона – на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод.

Большую часть объема текущих затрат на охрану окружающей среды понесли: предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром (38,2 %); организации, занятые деятельностью профессиональной, научной и технической (14,9 %); добычей полезных ископаемых (12,3 %); водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (12,2 %); транспортировкой и хранением (5,9 %); строительством (4,2 %); обрабатывающими производствами (3,4 %).