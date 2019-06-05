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Почта России предлагает отправлять посылки без очередей

Почта России предлагает отправлять посылки без очередей
Фото: ru.depositphotos.com

Почта России внедряет удобный сервис. Теперь клиенты могут самостоятельно оформить посылку и оплатить ее по карте. В течение трех суток отправление можно сдать в любом почтовом отделении, не тратя время в очереди.

Для этого можно воспользоваться сервисом на сайте Почты России или скачать мобильное приложение.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить на официальном сайте Почты России или через мобильное приложение. Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания. После чего останется просто отнести в любое почтовое отделение. На это есть 72 часа – трое суток. Посылки, оформленные и оплаченные на портале или в мобильном приложении, на почте примут сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале.

При оформлении посылки клиент указывает примерный вес отправления. Если вес при приеме будет меньше указанного, часть денег вернется на карту. Если посылка окажется тяжелее, то дополнительную сумму спишут с карты. После того как отправление примут, на электронный адрес клиента и в мобильное приложение поступит уведомление о приеме и чек. После сдачи она автоматически появляется в списке отслеживаемых и отправитель сможет следить за процессом доставки.

Получить посылку при наличии у клиента простой электронной подписи. Для этого достаточно назвать коду из смс. Документ, удостоверяющий личность, не требуются. «Почта России поэтапно переводит в онлайн традиционные почтовые сервисы. С одной стороны, это позволяет нам предлагать клиентам современные востребованные услуги. С другой стороны, мы разгружаем отделения почтовой связи, сокращаем время ожидания и повышаем качество предоставления услуг», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Почта России продолжает дорабатывать свои сервисы, чтобы сделать их максимально функциональным для клиентов. В будущем появится возможность оформления в одном заказе нескольких отправлений. Это должно упростить жизнь тех, кто регулярно отправляет посылки.

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#связь #технологии

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Насмешили в очередной раз! Посылку как миниму взвесить нужно, т.е. все равно придется либо доплатить, либо осуществить возврат денег. Т.е. образуется еще одна очередь из внеочередников! ПР, научитесь работать быстрее и обслуживайте оптовиков отдельно, чтобы люди с одной посылкой не ждали одного с пятьюдесятью!

  • full

    full
    2 часа назад

    А Почта России не может объяснить ценовой феномен пластиковых конвертов? В четвертом отделении связи на Пионерской самый маленький пластиковый конверт стоит ДВАДЦАТЬ ТРИ рубля. Заказать его мелким оптом можно по ДВА РУБЛЯ ПЯТЬДЕСЯТ копеек. Никому на нары не пора? А, ФАС? https://meshok.net/item/123076716_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_114_162_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

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