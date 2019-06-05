Почта России предлагает отправлять посылки без очередей

Почта России внедряет удобный сервис. Теперь клиенты могут самостоятельно оформить посылку и оплатить ее по карте. В течение трех суток отправление можно сдать в любом почтовом отделении, не тратя время в очереди.

Для этого можно воспользоваться сервисом на сайте Почты России или скачать мобильное приложение.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить на официальном сайте Почты России или через мобильное приложение. Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания. После чего останется просто отнести в любое почтовое отделение. На это есть 72 часа – трое суток. Посылки, оформленные и оплаченные на портале или в мобильном приложении, на почте примут сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале.

При оформлении посылки клиент указывает примерный вес отправления. Если вес при приеме будет меньше указанного, часть денег вернется на карту. Если посылка окажется тяжелее, то дополнительную сумму спишут с карты. После того как отправление примут, на электронный адрес клиента и в мобильное приложение поступит уведомление о приеме и чек. После сдачи она автоматически появляется в списке отслеживаемых и отправитель сможет следить за процессом доставки.

Получить посылку при наличии у клиента простой электронной подписи. Для этого достаточно назвать коду из смс. Документ, удостоверяющий личность, не требуются. «Почта России поэтапно переводит в онлайн традиционные почтовые сервисы. С одной стороны, это позволяет нам предлагать клиентам современные востребованные услуги. С другой стороны, мы разгружаем отделения почтовой связи, сокращаем время ожидания и повышаем качество предоставления услуг», – отмечает заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Почта России продолжает дорабатывать свои сервисы, чтобы сделать их максимально функциональным для клиентов. В будущем появится возможность оформления в одном заказе нескольких отправлений. Это должно упростить жизнь тех, кто регулярно отправляет посылки.