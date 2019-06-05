Молодых ветеринаров зазывают в села Приамурья подъемными и высокими зарплатами

В Амурской области не хватает ветеринарных врачей. Особенно остро проблема стоит в Ромненском районе, однако нехватка ветеринаров ощущается и на других территориях – в селах Шимановского, Константиновского, Октябрьского, Завитинского и Мазановского районов.

На сегодняшний день в регионе открытыми остаются около 15 вакансий ветеринаров. Учитывая стабильное развитие животноводства в регионе, в перспективе отрасли потребуются дополнительные специалисты, сообщает пресс-служба областного правительства.

Во вторник, 4 июня, с будущими молодыми специалистами — выпускниками факультета ветеринарной медицины и зоотехники ДальГАУ встретился начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов. В текущем году факультет выпустит 30 ветеринарных врачей, однако, учитывая опыт прошлых лет, работать по специальности в села региона отправятся далеко не все.

Сергей Владимирович рассказал студентам о перспективах работы, помощи молодым специалистам, уровне зарплат и условиях. На сегодняшний день выпускникам аграрных специальностей, выразивших желание работать в сельской местности, предоставляется целый комплекс мер поддержки.

«Молодые ветеринарные врачи получают подъемные – 150 тысяч рублей и в течение трех лет ежемесячное пособие в размере 7 тысяч рублей. При этом уровень зарплат в отрасли достаточно высокий, от 30 тысяч рублей. Я лично готов работать с каждым молодым специалистом, желающим устроиться на работу в сельскую местность, и в индивидуальном порядке решать возможные проблемы, связанные, например, с предоставлением жилья», – заверил Сергей Самохвалов.

Единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам-аграриям полагаются по Закону Амурской области «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области». Кроме того, в настоящий момент минсельхозом области готовится новый пакет «бонусов» для молодежи, уезжающей в сельскую местность. Среди новых мер поддержки и льготная ипотека под минимальный процент. Помимо этого, в регионе реализуется программа «Устойчивое развитие сельских территорий», по которой аграрии могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий или приобретение недвижимости.