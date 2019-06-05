Ощущение, что за забором зона: в соцсетях обсуждают проект фасада выставочного зала в Благовещенске

Пост, посвященный проекту фасада выставочного зала, в своем аккаунте Инстаграм опубликовал Благовещенец Павел Ермаков.

«(…) Вопросы: 1) С какого-то перепуга дизайн заказали в Хабаровске? (Вообще-то это плевок в наших дизайнеров). 2) Почему деньги из бюджета уходят в другой регион? 3) Почему о публичных слушаниях нигде не сообщается? (на официальное странице "Точки кипения" такого мероприятия НЕТ, в СМИ тишина, узнал о нем из федерального источника) 4) Что вообще тут можно обсуждать, если очевидно, что дизайн никакой? (Это вообще вопрос компетентности тех, кто сейчас вопросом выставочного зала занимается). Пожалуйста, прокомментируйте!», – сообщает Павел Ермаков.

«Мне тоже не нравится дизайн. Фасад должен заманивать, звать заглянуть внутрь, "продавать" удовольствие, демонстрировать доступность наслаждения красотой, и дизайн должен быть рассчитан на простого обывателя. Мне хотелось бы чего-нибудь воздушного, стеклянного, с тысячей огоньков, с музыкой на улице», – поддержал автора поста один из комментаторов.

«Такое ощущение, что за этим забором зона», – прокомментировала другая пользовательница.

ИА «Амур.инфо» связалось с автором проекта фасада и интерьера выставочного зала, руководителем архитектурно-дизайнерского бюро в Хабаровске Анной Шац и попросило прокомментировать ситуацию. Выяснилось, что ранее дизайнер ничего не проектировала для Благовещенска, однако у нее большой опыт создания проектов зданий по всему миру.

«В этой профессии я уже более 20 лет. По образованию я и дизайнер, и архитектор, и художник – выставляться меня приглашала Германия. Проекты мы делаем не только для России – для мира. В частности, наш проект фасада посольства Швейцарии в Найроби выиграл конкурс. Для Швейцарии мы делали проекты железнодорожных вокзалов, кафе делали, мы сделали множество общественных помещений. Мы сделали всю администрацию Сахалинской области. То есть мы очень много делаем и практикуем. Каждый имеет право на свое субъективное мнение, я его уважаю. Но если мы обратимся к истории, когда выставили для общественности Парижа Эйфелеву башню на обсуждение, парижане сказали, что это просто уродство, она испортит Париж, ее надо снести. Сейчас Эйфелева башня – лицо Парижа», – рассказала Анна.

Дизайнер уточнила, что по проекту, обновленное лицо выставочного зала будет соответствовать современным тенденциям в архитектуре и дизайне оформления подобных строений во всем мире. Сам фасад будет белым, дизайнеры планируют сохранить стиль надписи «Выставочный зал». Анна также отметила, что современные выставочные залы несут не одну функцию. Чтобы привлечь молодое «информационное» поколение, как правило, на белых стенах демонстрируют оцифрованные ожившие картины, сценические показы.

В Амурском краеведческом музее нам рассказали, что проект фасада и интерьера выставочного зала презентуют 7 июня в 16:00 в «Точке кипения». Свою работу представит общественности художник, дизайнер, директор хабаровского архитектурно-дизайнерского бюро Анна Шац. В обсуждении дизайн-проекта примут участие архитекторы, дизайнеры, художники, представители СМИ, творческих союзов и организаций Благовещенска.

Заказчиком дизайн-проекта является Амурский краеведческий музей. Там Амур.инфо объяснили, почему в качестве исполнителя заказа выбрали хабаровскую компанию.

«К местным дизайнерам мы тоже обращались. Нас не устроила выдвинутая цена, поэтому нашли хабаровского дизайнера. Никто не говорит, что этот вариант дизайна будет сразу принят. Он обязательно будет обсуждаться с общественностью. Мы пригласили архитекторов и дизайнеров посмотреть. Предварительно проводили опрос, отправили наши предложения дизайнеру, она с ними согласилась и сейчас дорабатывает проект. Критики много, но мы ждем конструктивных предложений», – рассказала исполняющая обязанности директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

Ранее Амур.инфо сообщало о возмущении культурной общественности города по поводу упадочного состояния помещение выставочного зала, переданного многофунциональному центру.

О том, что выставочный зал отремонтируют и организуют в нем современное выставочное пространство, стало известно в апреле 2019 года. Тогда представителей культурной общественности встретились с представителями власти. По итогам встречи выставочный зал решили передать Амурскому краеведческому музею. Выставлять свои работы теперь там смогут не только профессиональные, но и молодые художники.