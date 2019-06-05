Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»

35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет. Певица решила, что семья и ребенок для нее важнее карьеры.

В своем Инстаграме Александра рассказала, что впервые увидела выступление группы «Фабрика» на празднике подруги. Савельева отметила, что смотрела выступление Иры Тоневой, Саши Поповой и Антонины Клеменко из зала с теплотой, которая вызывает в сердце щемящее, но приятное чувство.

«Я рада, что ничего не заканчивается, что группа „Фабрика“ продолжает жить и делает это с душой. И хоть немного грустно наблюдать со стороны… Я радуюсь! Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество», – подписала фотографию девушка.

Саша призналась, что ей страшно переворачивать страницу, но при этом интересно, что ждет впереди. Ради двухмесячного ребенка певица решила не возвращаться из декретного отпуска. «Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь!» – заявила Савельева.

Подписчики поддержали звезду в ее решении: «Правильно! Только вперед!», «Сашуля, надеемся, ты не пожалеешь», «Сашулик, как это одновременно и грустно и волнительно! Но дальше только круче», «Сашенька! Ты давно выросла в самостоятельного артиста! Уверена, что все у тебя получится круто! А пока проживай радость материнства – набирайся энергии для нового», «Уважаю, что не вернулась к работе через 3 дня после родов, как сейчас это практикуется среди мам... а строчки про то, что «маленький человечек нуждается во мне» вообще заставили уважать Вас безгранично», «Сашенька! Жаль, конечно, что ты покидаешь группу, но, несомненно у тебя все обязательно получится, творческих успехов и личного счастья!»

Саша Савельева родила сына в марте 2019 года в возрасте 35 лет. Певица изначально хотела вернуться к работе в группе, но в Сети появилась информация, что продюсер «Фабрики» уже начинает искать замену Савельевой. После этого девушка официально подтвердила свой уход, а продюсер Игорь Матвиенко заявил, что поиск новой солистки будет аналогичным конкурсу, который проводил продюсер Максим Фадеев в поисках нового состава «Серебра».