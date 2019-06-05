Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»
35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет. Певица решила, что семья и ребенок для нее важнее карьеры.
В своем Инстаграме Александра рассказала, что впервые увидела выступление группы «Фабрика» на празднике подруги. Савельева отметила, что смотрела выступление Иры Тоневой, Саши Поповой и Антонины Клеменко из зала с теплотой, которая вызывает в сердце щемящее, но приятное чувство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья, это было не-ре-аль-но круто!!! Вчера была на вечеринке по случаю дня рождения своей близкой подруги, и меня ждал огромный сюрприз - выступление моих любимых девочек @irina_toneva @sasha_popovaa @antonina_official Непередаваемое ощущение смотреть их выступление из «зала», теплое, щемяще приятное... Мы за эти годы сблизились еще больше, между нами нет недосказанностей, мы научились слушать и слышать друг друга. Мы изучили каждую интонацию и каждый взгляд, так, что можем общаться без слов. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время.. во мне такое огромное чувство благодарности любимому продюсеру и автору гениальных песен Игорю Матвиенко- нашему второму папе, нашему бессменному директору Андрею Лукинову- вечному двигателю, который просто не даст расслабиться. Игорю Полонскому -нашему музыкальному гению за эти самые красивые гармонии! И я рада, что ничего не заканчивается, что группа «Фабрика» продолжает жить и делает это с душой. И хоть немного грустно наблюдать со стороны... я радуюсь! Меня ждут перемены которые привнесут новое и в жизнь и в творчество. Да, немного страшно переворачивать страницу, но должна признаться, мне жутко интересно, что меня ждет впереди. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне👶🏼 Теперь я знаю, ради кого я буду петь! Дорогие мои люди, пожелайте мне удачи!🙏🏻
«Я рада, что ничего не заканчивается, что группа „Фабрика“ продолжает жить и делает это с душой. И хоть немного грустно наблюдать со стороны… Я радуюсь! Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество», – подписала фотографию девушка.
Саша призналась, что ей страшно переворачивать страницу, но при этом интересно, что ждет впереди. Ради двухмесячного ребенка певица решила не возвращаться из декретного отпуска. «Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого я буду петь!» – заявила Савельева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно -счастье безмерное! Спасибо всем кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир!🙏🏻 Наш замечательный сын появился в ПМЦ «Мать и дитя» @aist_i_kapusta , очень рада, что именно здесь! Задолго перед родами попросила знак свыше,- «пусть мне повезет с врачом, пусть сама судьба решит, кто будет со мной в этот самый важный и ответственный момент»... Татьяна Олеговна! @normantovich_doctor Я не знаю какие еще слова подобрать, чтоб выразить Вам мою благодарность🤲🏻 Простое человеческое СПАСИБО! За все за все! Рядом с вами так тепло и спокойно😌 Благодарю всех врачей (отдельное спасибо Шамановой Марии Борисовне, Лобко Константину Николаевичу, Волкову Сергею Николаевичу, Запертовой Екатерине Юрьевне, Донину Игорю Михайловичу, Григорьевой Татьяне Эдуардовне), акушеров, мед сестер, всех , кто помогал и создавал невероятно комфортные условия. Марк Аркадьевич Курцер @kurtser_ma Вы собрали лучшую команду профессионалов 💪🏼 А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю❤ #пмц #детипмц
Подписчики поддержали звезду в ее решении: «Правильно! Только вперед!», «Сашуля, надеемся, ты не пожалеешь», «Сашулик, как это одновременно и грустно и волнительно! Но дальше только круче», «Сашенька! Ты давно выросла в самостоятельного артиста! Уверена, что все у тебя получится круто! А пока проживай радость материнства – набирайся энергии для нового», «Уважаю, что не вернулась к работе через 3 дня после родов, как сейчас это практикуется среди мам... а строчки про то, что «маленький человечек нуждается во мне» вообще заставили уважать Вас безгранично», «Сашенька! Жаль, конечно, что ты покидаешь группу, но, несомненно у тебя все обязательно получится, творческих успехов и личного счастья!»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Когда у тебя появляется машина определенной марки, ты сразу на дороге замечаешь похожие автомобили в огромном количестве... По-ходу дела с коляской тоже самое🙈😌 мне кажется это жутко смешно😄 Это только у меня или вы тоже испытывали подобное? #stokketrailz #stokkerussia #stokke @stokkerussia
Саша Савельева родила сына в марте 2019 года в возрасте 35 лет. Певица изначально хотела вернуться к работе в группе, но в Сети появилась информация, что продюсер «Фабрики» уже начинает искать замену Савельевой. После этого девушка официально подтвердила свой уход, а продюсер Игорь Матвиенко заявил, что поиск новой солистки будет аналогичным конкурсу, который проводил продюсер Максим Фадеев в поисках нового состава «Серебра».
Просмотров всего: 524