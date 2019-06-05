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В Благовещенске отремонтируют стелу возле кинотеатра «Благовещенск» (фото)

В Благовещенске отремонтируют стелу возле кинотеатра «Благовещенск» (фото)

В Благовещенске объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в нескольких кварталах города. В центральном квартале, который имеет двойную нумерацию – 44-47 – будет отремонтирована стела, установленная в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Монумент независимости России был торжественно открыт в 1994 году в дни визита тогдашнего президента Бориса Ельцина. Стела появилась не на пустом месте. Раньше она выполняла функцию доски почета областных предприятий. Объект включает в себя заброшенный нефункционирующий фонтан.

Город в свое время пытался избавиться от монумента, выставив его на продажу за 1,6 миллиона рублей. В текущем году стелу собираются отремонтировать.

Работы, в частности, включают в себя отбивку старой штукатурки и нанесение новой, разборку железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, а также изготовление и установку новых букв.

Сейчас в слове «Федерация» отсутствует буква «Ф».

Также, согласно перечню, в указанном квартале будет проведен ремонт тротуара, обустроена автомобильная стоянка, посажены 4 куста сирени, 3 березы и столько же кленов, а также смонтировано наружное освещение.

В 46 квартале Благовещенска – рядом с центральной площадью и зданием областного правительства – собираются сделать площадку воркаута, а также универсальную спортивную площадку. Кроме того, работы включают в себя устройство тротуара, площадку под кораблик, уличное освещение, установку 10 урн и 10 скамеек, новые газоны с посадкой деревьев или кустарников.

В рамках этого же конкурса подрядчик должен будет заняться благоустройством территории в квартале 351 в районе дома 207 по улице Чайковского. Там также запланировано устройство площадки для воркаута и спортивной площадки, ремонт и устройство тротуара, монтаж наружного освещения, установка 8 металлических урн и одной скамейки, посадка деревьев.

Посадить планируется 8 бородавчатых берез и столько же кленов, 6 кустов полуштамбовой сирени и столько же сакуры, и 5 кустов форзиции.

На все эти работы из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2021 годы» выделено 19,1 миллиона рублей.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»).

Выполнить все, что прописано в конкурсной документации, подрядчик, который определится 24 июня, должен до 30 сентября текущего года.

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#история

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Комментарии
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  • Gallardo

    Gallardo
    12 минут назад

    А что со старым фонтаном за стеллой?

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