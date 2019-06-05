В амурском минтрансе рассказали, когда в Благовещенске отремонтируют улицу Мухина

5 июня на пресс-конференции, посвященной старту дорожно-ремонтной кампании, министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин рассказал, когда начнется масштабный ремонт улицы Мухина. Автомобилисты часто жалуются на состояние магистрали.

«По улице Мухина. Автолюбители всегда негодуют, что у нас такая магистральная улица и, казалось бы, надо начинать с нее. Но для того чтобы отремонтировать улицу Мухина, необходимо выполнить ремонт сетей. Поэтапно начинаем в этом году ремонтную кампанию на улице Мухина по ремонту сетей, и впоследствии, конечно, там за два года будет новое дорожное полотно. Существует уже проект у нас», – отметил Александр Зеленин.

Как сообщало Амур.инфо, дороги Благовещенской агломерации получат в 2019 году больше 400 миллионов рублей из федерального бюджета и 300 миллионов – из областного. В городе запланировано отремонтировать 23 участка дорог. Самый масштабный ремонт ждет улицу Театральную.