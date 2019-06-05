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ПСО «Амур»: пропавший в Приамурье пожилой мужчина найден мертвым

ПСО «Амур»: пропавший в Приамурье пожилой мужчина найден мертвым

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о том, что найден мертвым Владимир Самороков. Этот пожилой мужчина числился пропавшим без вести в Амурской области с марта 2019 года. Сведения агентству подтвердили в ПСО «Амур».

Представитель «Амура» сообщила, что тело Владимира Саморокова было обнаружено на днях. Каких-либо подробностей случившегося пока нет. Комментарием правоохранительных органов агентство сейчас не располагает.

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Самороков исчез 9 марта в селе Петропавловка Ивановского района. На поиски пропавшего организовали добровольцев.

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#происшествия

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