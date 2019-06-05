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История медсестры, обнявшей ребенка, потрясла весь мир

История медсестры, обнявшей ребенка, потрясла весь мир
Фото: Layla Thompson

5-летний мальчик Слейд Томпсон из США проснулся после операции на миндалины и стал искать маму. Из-за тяжелой операции маме нельзя было находиться в палате. На помощь пришла медсестра и помогла ребенку.

Это была не первая операция у мальчика, на операционном столе он оказывается несколько раз в год. После наркоза ребенок испытывал сильную боль и нуждался в поддержке. Он позвал маму, но её не могли к нему пропустить по правилам. Поэтому Слейд не сдержался и расплакался.

Сквозь слёзы он спросил медсестру, не обнимет ли она его, пока ему не станет лучше. Энни Хагер сразу же откликнулась на просьбу мальчика и обняла его. Слейд проплакал несколько минут, а после заснул. Когда наконец маму пустили в палату к сыну, она увидела медсестру, которая несколько часов обнимала ее сына. Женщина не удержалась, расплакалась и сфотографировала объятия.

«Медсёстрам платят, чтобы они присматривали за пациентами, а не утешали их. Она просто могла сказать: "Нет, подожди маму". Но она осталась и обнимала Слейда, пока он не заснул», – подписала снимок мама мальчика.

На следующий день малыш пришёл навестить медсестру и вручить ей цветы, которые купили специально для нее. Увидев девушку, Слейд влетел в неё и крепко обнял в благодарность за всё, а медсестра не удержалась и расплакалась, сообщает Life.

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#дети #жизнь

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