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Дальневосточники могут поддержать жительницу Владивостока на конкурсе «Краса Земли-2020»

Единственная дальневосточница претендует на победу в онлайн-конкурсе красоты «Краса Земли-2020». Молодая 48-летняя бабушка из Владивостока Наталья Янушковская вышла в четвертьфинал международного соревнования.

Претендентка-дальневосточница указала в анкете, что работает воспитателем в детском саду № 151 Владивостока. У Натальи один внук. В настоящее время она занимает второе место в голосовании, уступая только американке.

В проекте принимают участие молодые социально активные бабушки из разных стран мира. В среду, 5 июня, стартовал четвертьфинал конкурса, в котором принимают участие 10 конкурсанток из трех стран: Россия, США и Германия. Возраст участниц – от 41 года до 58 лет.

Как сообщает ИА PrimaMedia, по результатам голосования четыре участницы, набравшие наименьшее количество голосов, выбывают из соревнования. Голосование продолжится в четверг, 6 июня, с 9 до 18 часов по московскому времени. После этого этапа выбывает еще одна конкурсантка. Поддержать Наталью можно на сайте beautyofearth.info. Участие в голосовании платное. За один голос с карты снимется 50 рублей, за 5 голосов – 225 рублей, за 10 голосов – 400 рублей

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#Дальний Восток #конкурсы

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