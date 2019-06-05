Бывший мэр Зеи стал первым заместителем главы Благовещенского района

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У нового главы Благовещенского района Приамурья Евгения Седых появился первый заместитель. Его обязанности будет выполнять Сергей Матвеев.

Сергей Александрович – коренной амурчанин, окончил Благовещенский государственный педагогический институт по специальности «Физическое воспитание» и диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по дополнительной квалификации «Менеджер муниципальной службы и муниципального хозяйства».

В послужном списке Сергея Матвеева – преподавательская деятельность в средней школе, работа в Государственной противопожарной службе Амурской области и служба в органах внутренних дел. С 2011 по 2013 годы Сергей Александрович был первым заместителем главы администрации города Зеи, затем в течение 5 лет занимал пост градоначальника. Женат, имеет сына и дочь.

Сергей Матвеев официально приступил к исполнению обязанностей в должности первого заместителя главы администрации Благовещенского района с 3 июня, сообщает пресс-служба районной администрации.

Как сообщало Амур.инфо, Евгений Седых был избран главой Благовещенского района 21 мая. Его кандидатуру поддержали районные депутаты в ходе голосования на сессии. На церемонии вступления в должность Евгению Седых подарили седло.