Тимати оправдался за совместную с «Армией России» коллекцию одежды
Рэпер Тимати не сдержал эмоций из-за обвинений в обмане с коллекцией для Минобороны. Дискуссия об оригинальности одежды, выпущенной совместно с «Армией России» разгорелись в Инстаграме звезды. Многие заметили, что большая часть вещей напоминает товары с Amazon и AliExpress.
Музыкант записал эмоциональное видео с оправданием за коллекцию
«Вместо того чтобы оценить инициативу и реально крутую коллекцию из более чем 80 наименований, проще *** (докопаться) до одной модели шорт, эквивалент которой стоит, кстати, в женском ассортименте израильской армии, и им проще писать, что я потратил деньги Минобороны, продав им эти шорты», – возмутился музыкант.
«Писать грязь в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества – увы, не многие», – оправдался музыкант.
Тимати представил совместную коллекцию одежды с «Армией России» в конце мая. Фанаты заподозрили его в желании заработать на военных – такие же вещи продаются в китайских магазинах за небольшие деньги. Позже стало известно, что покупатели остались недовольны качеством одежды и присущим ей запахом.
Позже рэпер выложил в Сеть ролик с призывом покупать одежду и пригласил на встречу, где подарит ограниченное количество вещей фанатам бесплатно.
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Москва‼️Завтра (4 Июня) в 17:00 на Новом Арбате в фирменном магазине @blackstarwear - за день до официального релиза совместного колаба АРМИЯ РОССИИ x BLACK STAR 🇷🇺 пройдёт наша встреча, и презентация коллекции !!! Те кто хотят купить первыми за день до релиза, ждём. Так же подарю какое-то количество вещей тем у кого нет денег на покупку, но есть интерес придти повидаться!!! До встречи завтра в 17:00 💪🏼
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