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Амурская область вошла в число регионов с большим спадом рождаемости

Амурская область вошла в число регионов с большим спадом рождаемости
Фото: ru.depositphotos.com

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала «тревожной тенденцией» резкий спад рождаемости в стране. По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет. Амурская область вошла в число регионов, где рождаемость заметно снизилась.

В начале 2019 года рост рождаемости был зафиксирован только в Москве, Магадане и Карачаево-Черкесии. Заметный спад рождаемости зафиксирован в Московской области (-19,2 %), Орловской области (-17,9 %), Краснодарском крае (-16,7 %), Чукотском автономном округе (-16,7 %) и Амурской области (-15,8 %).

Число рожденных в России в 2018 году детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 15,3 %. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в 2018 году в России родилось 1 миллион 599 тысяч 316 детей. В 2016 году этот показатель составил 1,88 миллиона. Таким образом за два года рождаемость сократилась на 15,3 %. По словам Кузнецовой, коэффициент рождаемости в России за последние три года снизился с 12,9 до 10,9 рождений на 1 000 человек населения. «К сожалению, нужно отметить достаточно тревожные тенденции в части рождаемости», – сказала Кузнецова.

Омбудсмен также указала, что 2 889 детей в 2018 году были после рождения оставлены матерями. Кузнецова отметила, что это число «достаточно серьезное», хотя и меньше на 22 %, чем было ранее. На 15,6 % снизилось число родителей, лишенных прав, на 36 % – число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью, сообщает РБК.

По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет. Максимум был зафиксирован в 2014 году, когда на свет появились 1,94 миллиона человек. Для сравнения: в 1990 году в РСФСР родились 1,98 миллиона человек. В 2018 году население России сократилось впервые за 10 лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. В правительстве рассчитывают, что переломить ситуацию удастся в 2023–2024 годах и тем самым выполнить одну из национальных целей развития, обозначенную в майском указе президента Владимира Путина.

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#дети #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    Это точные цифры, пересмотра, как про рейтинг Путина (с 30% на 72% с небольшим) завтра не будет?

  • Rick1979

    Rick1979
    41 минута назад

    А чему тут удивляться, иного результата просто и быть не может.

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