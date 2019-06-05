В Благовещенске власти просят автомобилистов запастись терпением на 6 лет

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске приступили к ремонту дорог. Городской агломерации на проведение дорожно-ремонтной кампании выделено больше 400 миллионов федеральных рублей и 300 миллионов – областных. О планах дорожной кампании журналистам рассказали на пресс-конференции 5 июня.

В Благовещенске работы будут проводиться на 23 участках дорог. Три подрядчика уже определены. Это компании «Сервер», «Амурдорстрой» и «САР-Дорожник». С «Сервером» заключен контракт на 115 миллионов рублей

«"Сервер" уже приступил к ремонту дорог по улице Лазо от улицы Амурской до улицы Горького. Также у нас победителем явилась компания «Амурдорстрой». 27 мая мы также с ними заключили контракт. Стоимость контракта составила 135 миллионов рублей. "Амурдорстрой" уже приступил к ремонту улицы Пушкина до судостроительного завода. Третьим победителем у нас явился "САР-Дорожник". Стоимость контракта – 41 миллион. Здесь всего 2 участка дорог – ремонт улицы Пушкина от Ленина до Зейской и ремонт улицы Трудовой от Зейской до Горького», – рассказала Татьяна Соболева, директор МУ ГУКС города Благовещенска.

13 июня власти начнут рассматривать заявки потенциальных подрядчиков, желающих отремонтировать улицу Театральную – от Октябрьской до Вокзальной. Это самый масштабный благовещенский дорожный проект 2019 года.

«(В перечень работ – Прим.ред.) входит ремонт дорожного покрытия, обустройство тротуаров, частичный ремонт основания, обустройство светофорных объектов, леерного ограждения, ливневой канализации, замена решеток и наружного освещения», – отметила Татьяна Соболева.

Также в Благовещенске будут приводить в порядок тротуары и автобусные остановки. Всего 25 участков. Выполнять ремонт будет компания «САР-Дорожник». 28 мая с организацией заключили контракт на 87,5 миллиона рублей. Помимо этого, запланирован аукцион на проектирование ремонта моста через реку Зею, продолжится строительство улицы Энтузиастов.

«У нас в 2018 году был заключен двухгодичный контракт на строительство улицы Энтузиастов, это район 5-й стройки. В этом году в ноябре участок улицы Энтузиастов от Театральной до Степной будет сдан», – рассказала директор городского управления капитального строительства.

Областные власти рассчитывают, что ремонт дорог в Благовещенске будет сделан качественно. Предусмотрена 5-ступенчатая система контроля работ. Автолюбителей призывают набраться терпения, так как масштабный ремонт дорог Благовещенской агломерации будет проходить в течение 6 лет. Выделять планируется не менее 600 миллионов федеральных и областных денег благодаря участию в программе «Безопасные и качественные дороги». К 2024 году 85 процентов дорог агломерации должно соответствовать нормативам.

«Мы постараемся построить дороги надолго. Везде будут заменены светофорные объекты, установлено новое освещение, тротуары – весь комплекс работ. Это должно получиться очень красиво. Автолюбителям необходимо набраться терпения, поскольку эта ремонтная кампания неизбежно создаст сложности в движении по городу Благовещенску. Мы и проговаривали изначально, и будем стараться делать максимально комфортно, разъяснять людям пути возможного разъезда, проезда. Поэтому просьба: запастись терпением, причем, наверное, надолго. Надеюсь, что надолго, потому что в течение 6 лет мы будем реализовывать эти проекты», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Фото: Амур.инфо