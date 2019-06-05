В Приамурье выпускники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку

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5 июня школьники России, в том числе Приамурья, впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Этот предмет выбрали 289 выпускников 11-х классов из 43 регионов страны. Китайский язык стал пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

В основной период сдачи единого государственного экзамена по китайскому языку в Приамурье за парты сели 16 выпускников 11-х классов. Трое выпускников прошлых лет по этому предмету сдали ЕГЭ в досрочный период. В первый день сдачи этого предмета выпускникам предстояло решить письменные задачи, сообщает сайт правительства Амурской области.

ЕГЭ по китайскому языку амурчане сдавали в школах Благовещенска и Тынды. Выпускникам необходимо было решить 42 задания за 3 часа. Результаты они узнают 24 июня. Те, кто будут сдавать этот предмет в резервные сроки – 27 июня, узнают свои результаты 10 июля.

Экзамен включал в себя письменную и устную части. Письменная часть работы содержала 42 задания и состояла из четырех разделов: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Устная часть КИМ ЕГЭ по китайскому языку включал в себя три задания. В задании 1 предлагалось ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, в задании 2 – выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана, в задании 3 необходимо было сравнить две фотографии на основе предложенного плана. Письменный ЕГЭ по китайскому языку намечен на 5 июня, устная часть — на 7 июня.

Популярность китайского языка в Амурской области обусловлена географическим расположением региона. В текущем учебном году язык Поднебесной в рамках школьной программы изучают 1,5 тысячи ребят пяти муниципалитетов: Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов. Бегло говорит на китайском языке и губернатор области Василий Орлов.

К проведению ЕГЭ по китайскому языку Приамурье готовилось с 2015 года. Ежегодно регион участвовал во всероссийских апробациях и хорошо себя показал. Так, в ноябре 2017 года во всероссийской апробации приняли участие 55 школьников (15 девятиклассников и 40 обучающихся 11-х классов) общеобразовательных организаций городов Благовещенск и Тында.

Амурские выпускники уже сдали ЕГЭ по географии, литературе, математике, истории, химии и русскому языку. Впереди у ребят экзамены по обществознанию, биологии и информатике.

Всего в этом году в Приамурье заканчивают школу 13 768 выпускников. Большая часть из них – 9 205 – девятиклассники, 4 563 - одиннадцатиклассники.