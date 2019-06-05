Федерация парусного спорта получила грант на работу с детьми

В Благовещенске общественная организация, занимающаяся развитием парусного спорта, выиграла президентский грант. Около 500 тысяч рублей получит проект «Парус без границ». Он направлен на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физкультурой и спортом.

В реализации проекта примут участие более 100 детей в возрасте от девяти до 18 лет. Специалисты разработали методику сокращенных тренировок. Для ребят создадут условия, позволяющие регулярно заниматься адаптивным парусным спортом.

«Парусный спорт как средство адаптивной физкультуры легко дозируется как по объему, так и по интенсивности. Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в движение всех основных групп, на воде и чистом воздухе позволяет использовать яхтинг в качестве эффективного средства адаптивной физкультуры и спорта», – сообщает администрация Благовещенска.

В команде задействуют 50 спортсменов, тренеров и волонтеров. Они проведут более 20 мероприятий – тренировки, мастер-классы, тренинги личностного роста, учебно-тренировочные сборы, соревнования и экскурсии.

Итоговым мероприятием проекта станет парусный фестиваль «Путь Ветра–2020». Здесь юные спортсмены смогут проявить полученные знания и навыки. Но самое главное – ребята дадут пример другим детям с ограниченными возможностями здоровья, которые захотят приобщиться к занятиям физкультурой и спортом.