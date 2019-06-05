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сегодня, 15:42 9

В 2019 году в Благовещенске начнут проектировать виадук через железнодорожные пути

В 2019 году в Благовещенске начнут проектировать виадук через железнодорожные пути
Фото: www.google.com

В Благовещенске в этом году начнут разрабатывать проект путепровода. Предполагается, что он пройдет по улице 50-летия Октября над железнодорожными путями.

О планах по разработке проектно-сметной документации рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин. На пресс-конфернеции отметили, что путепровод считается одним из крупномасштабных проектов, которые намерен реализовать город Благовещенск.

Как сообщало Амур.инфо, проект виадука был обозначен в генеральном плане города до 2034 года. «Разработка всех необходимых документов и само строительство очень затратно, потребуется огромная сумма. Кроме того, здесь требуется вынос объектов из пятна застройки, организация прохода через железнодорожные пути, решение других технологических сложностей» , – рассказывала в октябре 2018 года начальник отдела территориального строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Анна Хицунова.

Тогда отмечалось, что объект смог бы разгрузить дорожное движение. Один из жителей в соцсетях предлагал построить виадук за народные деньги, скинувшись по 200 рублей.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    43 минуты назад

    Да мы и так и им уже достаточно скидываемся, каждый месяц!

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад

    Виадук - хорошо.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    32 минуты назад

    Да притормозите, Вы, не так быстро. Давайте сначала канатную переправу в Хэйхэ, мост через Зею построим, а то, как говорится: "Смотри, широко шагаешь, штаны порвутся"! Прям ВСЁ на нас свалилось, того и гляди от "счастья лопнем".

  • lne1981

    lne1981
    28 минут назад

    Начнут проектировать..., планировать...,обдумывать... Где-то уже это слышал.

    Опять все в планах. Вы можете хоть что то сначала сделать , а потом уже кричать на всех углах.

  • ямщик

    ямщик
    24 минуты назад

    Вокзал не трогать, предупреждаю сразу.

  • nerro

    nerro
    11 минут назад

    Зигзагом вокруг исторического здания вокзала проектировать и строить будут?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 минут назад

    Попросите бабу Валю сходить в архив мэрии.Там должен находится проект такого же путепровода. При Мигуле хотели строить. Или ручонки чешутся распилить повторно денюжку??

  • nerro

    nerro
    3 минуты назад

    Пока до строительства дело дойдет, ещё пару проектов сделают.

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    nerro

    Зигзагом вокруг исторического здания вокзала проектировать и строить будут?



    а вдруг?...

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