В 2019 году в Благовещенске начнут проектировать виадук через железнодорожные пути

В Благовещенске в этом году начнут разрабатывать проект путепровода. Предполагается, что он пройдет по улице 50-летия Октября над железнодорожными путями.

О планах по разработке проектно-сметной документации рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин. На пресс-конфернеции отметили, что путепровод считается одним из крупномасштабных проектов, которые намерен реализовать город Благовещенск.

Как сообщало Амур.инфо, проект виадука был обозначен в генеральном плане города до 2034 года. «Разработка всех необходимых документов и само строительство очень затратно, потребуется огромная сумма. Кроме того, здесь требуется вынос объектов из пятна застройки, организация прохода через железнодорожные пути, решение других технологических сложностей» , – рассказывала в октябре 2018 года начальник отдела территориального строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска Анна Хицунова.

Тогда отмечалось, что объект смог бы разгрузить дорожное движение. Один из жителей в соцсетях предлагал построить виадук за народные деньги, скинувшись по 200 рублей.