С автоматами и в масках: благовещенцы стали свидетелями задержания неизвестных мужчин (видео)

Жители Благовещенска рассказывают о задержании неизвестных мужчин. Это произошло днем 5 июня по улице Ленина между Калинина и переулком Уралова. По словам очевидцев, люди в масках и с автоматами «повязали» несколько человек.

«Я сейчас была свидетелем того, как мужики с автоматами и в масках повязали человек шесть других мужиков на крутых машинах. Я была в таком шоке, что ушла оттуда. Но было капец страшно. Их прям на землю повалили, били под дых. И мужчины в костюмах официальных стояли рядом, что-то писали и говорили по телефону», – рассказала свидетельница случившегося.

Другой горожанин успел снять происходящее на видео. «Я не видел, откуда они там все появились и когда. Попал на момент, когда мужчины в костюмах уже стояли лицом к стене, а рядом находились силовики. Потом я уехал, не знаю, чем все кончилось», – поделился благовещенец.

Официальной информации по поводу случившегося пока нет. Между тем, как сообщил Амур.инфо источник, мужчины были задержаны за взяточничество. В авиаагентстве «Моисей», рядом с которым происходило задержание, корреспонденту пояснили, что к ним происходящее не имеет отношения. Задержанные мужчины не являются сотрудниками их организации.