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сегодня, 15:13 0

Врачи рассказали о тяжелом состоянии Бари Алибасова

Врачи рассказали о тяжелом состоянии Бари Алибасова
Фото: instagram.com/alibasov_nana/

Продюсера Бари Алибасова доставили в больницу с серьезным ожогом пищевода. Знаменитость по ошибке выпила сильнодействующее щелочное вещество для промывки труб.

Состояние российского продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжёлое. «Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он находится в токсикореанимации. Температура у него уже нормальная», – рассказали в НИИ им. Н.В. Склифосовского Life.

Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Отмечается, что продюсер перепутал вещество с водой, в результате чего получил сильный ожог пищевода и едва не погиб. Певца госпитализировали, проводится комплексное лечение.

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#здоровье #шоу-бизнес

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