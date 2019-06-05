Врачи рассказали о тяжелом состоянии Бари Алибасова

Продюсера Бари Алибасова доставили в больницу с серьезным ожогом пищевода. Знаменитость по ошибке выпила сильнодействующее щелочное вещество для промывки труб.

Состояние российского продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжёлое. «Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он находится в токсикореанимации. Температура у него уже нормальная», – рассказали в НИИ им. Н.В. Склифосовского Life.

Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Отмечается, что продюсер перепутал вещество с водой, в результате чего получил сильный ожог пищевода и едва не погиб. Певца госпитализировали, проводится комплексное лечение.