Амурстат: больше 60 процентов автодорог в Приамурье не отвечают нормам

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Амурстат опубликовал статистику, касающуюся состояния автомобильных дорог в Амурской области. Из нее следует, что большая часть дорог в регионе не отвечает существующим нормам.

Отмечается, что в органы статистики данные о состоянии дорог по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» представляют органы местного самоуправления муниципальных образований.

Состояние автомобильных дорог характеризует показатель «Протяженность дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям». На конец 2018 года доля таких дорог на территории Амурской области составила 61,9 %, или 5 607,1 километра в общей протяженности дорог. На конец 2017 года этот показатель составлял 1 375,1 километра, или 15,3 %.

Такое изменение протяженности дорог, не отвечающих нормам, по данным органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, в основном связано с «проведением определенных работ по диагностике состояния дорог», цель которых – получить реальную картину дорожного хозяйства. В ряде районов были проведены работы по инвентаризации объектов дорожной сети. В ходе таких работ уточнялась «качественная сторона состояния объектов дорожной сети и самого дорожного полотна».

Так, если в 2017 году в Ивановском и Константиновском районах дорог, не отвечающих нормативным требованиям, не было, то в 2018 году их доля в общем объеме составила 64,7 % и 68,0 % соответственно. Аналогичные ситуации произошли в Белогорском, Завитинском, Магдагачинском, Мазановском, Октябрьском, Тамбовском, Тындинском муниципальных районах, в городских округах Зея и Шимановск.

В Архаринском районе увеличение дорог, не отвечающих нормативным требованиям, произошло с 1 % до 59,5 %, в Благовещенском районе – с 2,5 % до 63,0 %, в Серышевском районе – с 11,3 % до 58,7 %, в Сковородинском – с 14,9 % до 85,6 %, в Шимановском районе – с 19,8 % до 62,1 %, в Свободном – с 40,4 % до 80,0 %, в Тынде – с 31,6 % до 72,9 %.

«В целях обеспечения достоверности данных о состоянии дорог, во все городские и районные администрации муниципальных образований ежегодно направляются вопросы с просьбой объяснить и подтвердить данные, которые были отражены в отчетах формы № 3-ДГ (мо). За 2018 год, как и в предыдущие периоды, все муниципальные образования официально, за подписью глав муниципальных образований подтвердили и обосновали фактические показатели, отраженные в данной отчетности», – сообщает Амурстат.

Также ведомство тесно сотрудничает с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области «по вопросу определения достоверности показателей статистического учета состояния дорог в районном разрезе». В результате совместной работы показатели анализируются и в обязательном порядке согласовываются.