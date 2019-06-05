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Тынду окутал дым от горящей свалки (видео)

Тынду окутал дым от горящей свалки (видео)

По северной столице Амурской области распространился дым со свалки. В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фото и видео, на которых хорошо видно задымление.

В ночь со вторника на среду действительно было задымление в результате тления мусора на полигоне. Днем в среду направление ветра изменилось, в настоящее время небо над городом ясное. Ситуация с задымлением находится на постоянном контроле администрации, прокуратуры, управления Роспотребнадзора. ООО "Чистая планета" принимает меры по полной ликвидации тления на полигоне», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» мэр Тынды Марина Михайлова.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, в жилой зоне города введен лабораторный контроль состояния воздуха. Отбор проб и исследования на содержание взвешенных веществ, оксида и диоксида азота осуществляется в контрольных точках. Согласно полученным данным, фактическое содержание оксида углерода составляет от 1,70 до 2,30 миллиграммов на кубометр при норме 5,0 миллиграммов на кубометр; содержание оксида азота – от 0,70 до 0,90 миллиграммов на кубометр при нормальном показателе в 0,4 миллиграмма на кубический метр; диоксида серы – от 0,1 миллиграмма на кубометр при нормативе 0,5 миллиграмма на кубометр; взвешенных веществ – 0,26 миллиграмма на кубометр при нормативе 0,5 миллиграмма на кубометр. Лабораторные исследования продолжаются.

Роспотребнадзор напоминает: при сильном задымлении лучше отказаться от прогулок, ограничить физические нагрузки, закрыть окна, регулярно проводить влажную уборку в помещении, при выходе на улицу надевать маску или марлевую повязку. При появлении тревожных симптомов – одышки, кашля, бессонницы – обратиться к врачу.

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#происшествия #Тында

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