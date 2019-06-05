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сегодня, 14:41 1

С начала года из Приамурья в Китай экспортировали 119 тысяч тонн сои

С начала года из Приамурья в Китай экспортировали 119 тысяч тонн сои
Фото: Амур.инфо

Амурская область по-прежнему занимает лидирующие позиции в России по экспорту сои, основной покупатель которой – Китай. Также амурская продукция интересует Корею, Вьетнам, Японию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С начала 2019 года с территории Приамурья в Китайскую Народную Республику было отгружено 119,27 тысячи тонн сои, в Республику Беларусь – 2,94 тысячи тонн сои. 6,5 тысячи тонн отправилось в Республику Казахстан, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

Ведомство ведет контроль экспорта зерна и продуктов его переработки на территорию стран ЕАЭС. Цель – не допустить распространения карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, всех видов культур живых грибов, бактерий, вирусов – возбудителей болезней растений, а также насекомых, клещей и нематод, повреждающих растения.

Отмечается, что продукция, идущая на экспорт, прошла экспертизу. Специалисты убедились, что карантинных организмов в ней нет.

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#Китай #производство #торговля #экономика

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    48 минут назад

    в рб соей - обратно мясом?)

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