АмГУ занял 191-е место в рейтинге российских вузов

В рейтинге высших учебных заведений России Амурский государственный университет занял 191-е место. Эту позицию АмГУ разделил с Бурятским госуниверситетом.

Всего в рейтинге 327 позиций.

Забайкальский государственный университет второй год подряд занимает 180-е место. Иркутские вузы ушли гораздо дальше – Иркутский национальный исследовательский технический университет занял 34-е место, Иркутский госуниверситет – 51-е, Байкальский госуниверситет – 161-е.

Согласно описанию рейтинга, оценки деятельности университетов и формирование рейтингов основаны преимущественно на данных анкет, представленных университетами. Если приглашенный к участию в рейтинге университет не присылает в срок анкету, то необходимые данные заимствуются из опубликованных в 2019 году результатов мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ, а также материалов, опубликованных на сайте университета.

В 2019 году анкеты были разосланы в 338 вузов, на них ответили 179 учебных заведений, сообщает ИА «Чита.ру».