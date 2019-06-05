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сегодня, 14:26 6

АмГУ занял 191-е место в рейтинге российских вузов

АмГУ занял 191-е место в рейтинге российских вузов
Фото: amur.info

В рейтинге высших учебных заведений России Амурский государственный университет занял 191-е место. Эту позицию АмГУ разделил с Бурятским госуниверситетом.

Всего в рейтинге 327 позиций.

Забайкальский государственный университет второй год подряд занимает 180-е место. Иркутские вузы ушли гораздо дальше – Иркутский национальный исследовательский технический университет занял 34-е место, Иркутский госуниверситет – 51-е, Байкальский госуниверситет – 161-е.

Согласно описанию рейтинга, оценки деятельности университетов и формирование рейтингов основаны преимущественно на данных анкет, представленных университетами. Если приглашенный к участию в рейтинге университет не присылает в срок анкету, то необходимые данные заимствуются из опубликованных в 2019 году результатов мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ, а также материалов, опубликованных на сайте университета.

В 2019 году анкеты были разосланы в 338 вузов, на них ответили 179 учебных заведений, сообщает ИА «Чита.ру».

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#вузы #образование

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    Дно....

  • Квочка

    Квочка
    2 часа назад

    Отличная тема перед началом сезона подачи заявление от потенциальных студентов.

  • Егорий

    Егорий
    2 часа назад

    Теперь понятно, выпускники какого вуза столь качественно работают на Амуринфо...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Если вам будет спокойней то ДальГАУ в этом рейтинге на 301 месте, пед. университет на 259, мед. академия на 229.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну и по каким критериям этот список ранжировался?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    ямщик

    Ну и по каким критериям этот список ранжировался?



    https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=1&year=2019&page=1 - вот кому интересно

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