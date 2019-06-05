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сегодня, 14:10 3

В Приамурье пассажир погиб, выпрыгнув из поезда (фото, видео 18+)

В Приамурье пассажир погиб, выпрыгнув из поезда (фото, видео 18+)
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях сообщили о происшествии во время следования по территории Амурской области пассажирского поезда Владивосток – Новосибирск. Отмечается, что погиб 39-летний мужчина. Эта информация нашла подтверждение.

«(…) 2 июня в поезде дальнего следования Владивосток – Новосибирск между проводниками и 39-летним [мужчиной] произошел конфликт. Мужчина подумал, что пропустил свою остановку в Сковородине, устроил панику и побежал в тамбур дергать стоп-кран. Проводницы попытались помешать дебоширу, но он сопротивлялся и толкался. В итоге гражданин (…) все же сорвал стоп-кран.

Проводница побежала в штабной вагон за помощью. Когда вернулась на место происшествия, мужчины и след простыл. Боковая дверь, выходящая в междупутье, была открыта. Осмотрев все вокруг, в том числе подвагонное пространство, беглеца не обнаружили. Тем не менее машинистом следом идущего резервного локомотива в колее нечетного пути был обнаружен труп», – такое сообщение опубликовал инстаграм-паблик kriminal.blg, отмечая, что по факту случившегося ведется следствие. Также были опубликованы фото и видео, касающиеся этого случая.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. В ведомстве информацию подтвердили частично. Действительно, погиб мужчина 1980 года рождения, пассажир поезда. Трагический случай был в ночное время 1 июня на перегоне Гудачи – Талдан.

«Остановку свою он не пропустил, видимо, ему просто показалось. Поэтому им был сорван стоп-кран. Не дождавшись остановки поезда, мужчина открыл дверь рабочего тамбура и спрыгнул с поезда. Был найден его труп», – сообщили в ведомстве. И добавили, что открытого конфликта у пассажира с проводниками не было.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    пиндец проводнице тк дверь по инструкции должна быть закрыта на 3хграник или ключ

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Проводница д.б. чётко сказать пассажиру где и когда ему выходить. Не было бы того,что случилось. Жаль мужчину.

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    сбросили?

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