Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:01 1

В Благовещенске установили 13 видеокамер на ж/д переездах

В Благовещенске установили 13 видеокамер на ж/д переездах
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске Амурской области на 13 железнодорожных переездах установили видеокамеры. Устройства будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения.

ОАО «РЖД» исполнило решения Благовещенского городского суда по искам благовещенского транспортного прокурора об оборудовании 13 железнодорожных переездов. Они расположены на улицах Тенистая, Чайковского, Гражданская, Амурская, Лазо, Ленина, Октябрьская, Заводская, Краснофлотская.

Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, все указанные переезды теперь оснащены камерами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Нарушение правил при переезде железной дороги особенно опасны. За выезд на пути при запрещающем сигнале влечет штраф в 1 000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев. Повторное нарушение грозит лишением права на управление транспортными средствами на один год.

Просмотров всего: 1467

#закон #транспорт

распечатать


Экономика

В амурском минтрансе рассказали, когда в Благовещенске отремонтируют улицу Мухина

сегодня, 17:26
Экономика 1

В Благовещенске власти просят автомобилистов запастись терпением на 6 лет

Экономика 7

В 2019 году в Благовещенске начнут проектировать виадук через железнодорожные пути
Экономика 8

На федеральном канале рассказали, как в ДФО завышают цены на авиабилеты и выводят бюджетные деньги
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    На чайковского- пушкина постоянно днем "тупеж", красный свет горит, а поезд просто в траве в далеке стоит по часу, кормушка для "полиции"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь