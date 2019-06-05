В Благовещенске установили 13 видеокамер на ж/д переездах

В Благовещенске Амурской области на 13 железнодорожных переездах установили видеокамеры. Устройства будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения.

ОАО «РЖД» исполнило решения Благовещенского городского суда по искам благовещенского транспортного прокурора об оборудовании 13 железнодорожных переездов. Они расположены на улицах Тенистая, Чайковского, Гражданская, Амурская, Лазо, Ленина, Октябрьская, Заводская, Краснофлотская.

Как сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, все указанные переезды теперь оснащены камерами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Нарушение правил при переезде железной дороги особенно опасны. За выезд на пути при запрещающем сигнале влечет штраф в 1 000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев. Повторное нарушение грозит лишением права на управление транспортными средствами на один год.