Жизни ребенка, упавшего с игрового комплекса в Благовещенске, ничего не угрожает

Фото: Амур.инфо

Мальчик, который 3 июня упал со второго этажа игрового комплекса на детской площадке, расположенной в районе набережной Благовещенска, находится в одной из палат Амурской областной детской больницы. Его состояние стабильное, и жизни ничего не угрожает, сообщил источник «Амур.инфо».

Как сообщалось ранее, двухлетний ребенок бежал по второму этажу конструкции и упал в сквозное окно вниз головой. По словам очевидца, с детской площадки пострадавшего мальчика увезла скорая помощь.

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#происшествия

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Любовь Чуприна