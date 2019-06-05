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В «Амурских электрических сетях» объяснили инцидент в Свободном, о котором писали соцсети

В «Амурских электрических сетях» объяснили инцидент в Свободном, о котором писали соцсети
Фото: кадр видео

Пресс-служба «Амурских электрических сетей» прокомментировала ИА «Амур.инфо» информацию об инциденте в Свободном, о котором ранее сообщили в социальных сетях. Инстаграм-паблик svbnews писал, что в городе был случайно снесен столб, который затем привязали к дереву.

«Бригады "Амурских электрических сетей" работали в городе Свободный по обрезке деревьев в охранной зоне ВЛ. В процессе производства работ была обнаружена аварийная деревянная опора. Для предотвращения ее падения были применены оттяжки. В данном случае закрепили за рядом стоящее дерево. Такие временные схемы закрепления опоры используются для того, чтобы организовать работы по замене аварийной опоры», – говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

Как отмечается, необходимо вывести ВЛ в ремонт, предупредить потребителей об отключении, завезти материалы, в данном случае – новую опору.

«Вчера бригада и техника, которые необходимы для замены, работали на другом участке. Оттяжки установили, проверили устойчивость и оставили до сегодняшнего дня. Сегодня до конца дня на этом участке проведут работы по замене опоры и переподвеске провода», – сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей».

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    26 минут назад

    .ля всегда и во всем бы так...

    молодцы!

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