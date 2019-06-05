В Приамурье официально утверждены два десятка мест для купания

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В Приамурье официально утвердили больше 20 мест массового отдыха, где можно купаться. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в областном правительстве.

На заседании рассмотрели вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах во время купального сезона, а также обсудили мероприятия по защите территорий от возможного затопления в период летних паводков.

Официально утверждено 21 место массового отдыха на водных объектах в 11 муниципалитетах. Восемь из них находятся в Благовещенске, по одному – в Свободном, Зее, Райчихинске, Константиновском, Магдагачинском, Серышевском, Тамбовском, Шимановском районах, два – в Мазановском и три в Октябрьском районах.

Более двух десятков мест для купания обследуют водолазы. «Из утвержденных мест массового отдыха на водных объектах в министерство поступило 12 заявок на проведение водолазного обследования дна. Водолазное обследование дна мест массового отдыха на водных объектах в городах Благовещенск и Свободный будет проведено своими спасательными подразделениями», – отметил Алексей Венглинский.

Контролировать безопасный отдых на водоемах в 2019 году будут более 130 инспекторов и спасателей, спасателей-водолазов, задействовано около 20 автомобилей и больше 40 плавсредств.

«Весеннее половодье на территории области прошло без возникновения чрезвычайных ситуаций. Это явилось следствием общих усилий и выполненных превентивных мероприятий. Мы подходим к летнему периоду, характеризующемуся выпадением осадков различной интенсивности в бассейне основных рек области – Амура, Зеи, Селемджи – и как следствие – формированием паводков. Прогноз паводковой обстановки будет зависеть от количества осадков в Забайкальском крае, которые напрямую влияют на полноводность Амура, и приточности в бассейне Среднего Амура, Зеи и Селемджи. На сегодня гидрологическая обстановка опасений не вызывает. На основных реках зафиксировано понижение уровня воды. Уровни воды в Зейском и Бурейском водохранилищах позволят аккумулировать паводки в верховьях рек Зея и Бурея. В районе схода оползня на реке Бурее в результате размыва увеличилась ширина прорана, произошло выравнивание уровней воды», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В мае завершено комиссионное обследование гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Все ГТС готовы к пропуску паводков.

Для повышения оперативности при реагировании на прохождение паводков и их контроля проводится работа по созданию нештатных водомерных постов в населенных пунктах, расположенных в близости к рекам. Для этих целей определено 12 населенных пунктов, закреплены должностные лица, ответственные за осуществление замеров, проведено их обучение.