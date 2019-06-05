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Соцсети: в Свободном случайно снесли столб, а затем привязали его к дереву (видео)

Соцсети: в Свободном случайно снесли столб, а затем привязали его к дереву (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик svbnews сообщил о происшествии в Свободном. По его сведениям, инцидент был накануне, 4 июня. Также опубликовано соответствующее видео.

«Днем 4 июня по улице Постышева проводили подпил веток. В процессе работ бравые ребята снесли столб. Нетривиальным решением возникшей проблемы стала привязка столба к гнилому тополю. На кадрах как раз этот процесс на заднем плане. Сделано на совесть», – говорится в сообщении паблика.

В пресс-службе администрации Свободного ИА «Амур.инфо» сообщили, что техника на видео и люди не имеют отношения к городскому предприятию «Дорожник». В то же время в пресс-службе пояснили, что связались по этому вопросу с местным отделением «Дальневосточной распределительной сетевой компании». Руководство пообещало разобраться в ситуации. «Независимо от того, их это специалисты на видео или нет, сегодня опору заменят силами компании», – сообщили в пресс-службе администрации Свободного.

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#происшествия #Свободный

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