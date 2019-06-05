В Хэйхэ рассчитывают, что сообщение по основной части моста через Амур станет возможным в октябре

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По словам мэра, с китайской стороны активно ведется строительство инфраструктуры пункта пропуска и подъездных путей, передает Biang.ru

«Несмотря на то, что строительство таможни с китайской стороны на подъезде к мосту началось 16 марта этого года, перед этим, предварительно, велась подготовка. Поэтому все реализуемые с китайской стороны работы закончатся вовремя, как и планировалось. То есть к октябрю этого года», – сказал Ма Ли.

По словам главы администрации Хэйхэ, Россия в отношении строительства подъездной инфраструктуры проделала колоссальную работу.

«Они не исключают установку временного пункта пропуска, позволяющего гарантировать нормальную работу моста, в случае, если пункт пропуска с российской стороны не будет достроен вовремя, то есть к моменту сдачи в эксплуатацию моста. Также надеемся, что строительство постоянного пункта пропуска с российской стороны начнется как можно скорее и его строительство завершится раньше. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся того, что мост и соответствующая инфраструктура будут реализованы на достойном, высоком уровне», – отметил мэр Хэйхэ.

Как сообщало Амур.инфо, российская и китайская части моста были состыкованы 31 мая. Завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года, а ввод в эксплуатацию – на весну 2020 года.