Специалист из Дивногорска обучает амурских лесопатологов

В Амурской области с 3 июня началось обучение специалистов лесного хозяйства. На базе учебно-методического центра по гражданской обороне и пожарной безопасности их научат проводить обследование леса и предупреждать распространение вредных организмов в лесах.

В течение четырех дней слушатели изучат теорию: меры санитарной безопасности, государственный лесопатологический мониторинг, правила ликвидации очагов вредных организмов, правильность ведения документации. На пятый они отправляются в лес для практических действий.

«Обычно местом для практики становятся сосновые леса, поврежденные пожаром высокой интенсивности вблизи Благовещенска. На таких пострадавших деревьях лучше всего видны причины заболеваний и повреждений насаждений», – сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Будущих айболитов леса третий год приезжает обучать преподаватель института повышения квалификации работников лесного хозяйства Дивногорска Светлана Слюняева. На этот раз «за парты» сели 30 человек из лесхозов и лесничеств Амурской области.

Лесопатолог – это специалист, который осуществляет постоянный надзор за состоянием леса: выявляет болезни деревьев, вредителей и масштабы распространения и принимает меры по защите леса.

Лесопатологические обследования проводят на лесных участках для определения санитарного состояния древостоев. Специалисты определяют наличие и интенсивность процессов ослабления и усыхания, дают общую оценку устойчивости и жизнеспособности лесных насаждений, повреждению вредителями и поражению болезнями, а также наличию их очагов. На территории Приамурья специалисты-лесопатологи уже начали такие обследования. Работу завершат к концу июня.