Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 1

Благовещенск примет дальневосточный этап спартакиады учащихся России

Благовещенск примет дальневосточный этап спартакиады учащихся России
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске состоится дальневосточный этап спартакиады учащихся России. Спортсмены будут состязаться в спортивной гимнастике.

Парад открытия состоится 5 июня в 17:00 в Амурской областной спортивной школе: улица Ленина, 46. 6 июня с 10:00 до 12:00 там будут выступать совместно юноши и девушки. 7 июня с 10:00 до 12:00 соревнования продолжатся. 8 июня с 10:00 будут проходить финалы в отдельных видах, в дальнейшем состоятся парад закрытия и награждение участников.

Как сообщили в пресс-службе минспорта Амурской области, в Благовещенск приехали команды из шести регионов Дальнего Востока.

Спартакиада учащихся проводится по 44-м видам спорта. Всероссийский финал по 4-м из них (прыжки в воду, спортивная гимнастика, водное поло, фехтование) поручено провести Пензенской области.

Благовещенск проводит дальневосточный этап по спортивной гимнастике, Якутск – по вольной борьбе, Владивосток – по самбо, Хабаровск – дзюдо, волейболу и так далее.

Просмотров всего: 291

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Культура 2

В июне в Приамурье запустят воздушных змеев, сыграют на губных гармошках и станцуют лезгинку
Общество 6

На Дальнем Востоке и в Сибири самый грязный воздух

Спорт

В Приамурье пройдет международный детский футбольный турнир
Общество

В Благовещенске проходят курсы повышения квалификации для театральных коллективов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь