Благовещенск примет дальневосточный этап спартакиады учащихся России

В Благовещенске состоится дальневосточный этап спартакиады учащихся России. Спортсмены будут состязаться в спортивной гимнастике.

Парад открытия состоится 5 июня в 17:00 в Амурской областной спортивной школе: улица Ленина, 46. 6 июня с 10:00 до 12:00 там будут выступать совместно юноши и девушки. 7 июня с 10:00 до 12:00 соревнования продолжатся. 8 июня с 10:00 будут проходить финалы в отдельных видах, в дальнейшем состоятся парад закрытия и награждение участников.

Как сообщили в пресс-службе минспорта Амурской области, в Благовещенск приехали команды из шести регионов Дальнего Востока.

Спартакиада учащихся проводится по 44-м видам спорта. Всероссийский финал по 4-м из них (прыжки в воду, спортивная гимнастика, водное поло, фехтование) поручено провести Пензенской области.

Благовещенск проводит дальневосточный этап по спортивной гимнастике, Якутск – по вольной борьбе, Владивосток – по самбо, Хабаровск – дзюдо, волейболу и так далее.