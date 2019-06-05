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В Благовещенске погорельцы просят помощи

В Благовещенске погорельцы просят помощи

В Благовещенске из-за пожара без необходимых вещей осталась семья из четырех человек. По словам одной из пострадавших, одноэтажный деревянный дом № 142 по улице Шимановского загорелся 13 апреля в час ночи. Сейчас семья вынуждена жить в помещении, которое предоставила социальная служба «Доброта».

«Соседка разбудила, я спала без задних ног. Когда проснулась, уже крыша горела. В итоге все сгорело дотла»,– сетует глава семейства Елена Казазаева.

От пожара пострадали пенсионерка, ее дочь и двое внуков – 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Семья нуждается в женских вещах 50-52 размера, вещах для мальчика – рост 144 сантиметров и девочку – 140 сантиметров. Также необходимы постельное белье и бытовые предметы.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-914-606-95-27 (Елена Алексеевна Казазаева).

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#пожары #помощь #происшествия

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