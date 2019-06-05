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В Благовещенске на стоянке неизвестные повредили автомобиль

В Благовещенске на стоянке неизвестные повредили автомобиль

В Благовещенске неизвестные пытались украсть мопед с закрытой автостоянки. При этом оказался поврежденным припаркованный автомобиль. Из другой машины на этой же стоянке пропали вещи – мобильный телефон и флеш-карта.

Как рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» владелец машины, получившей повреждения, это произошло возле дома по адресу: улица Студенческая, 36. «Стоянка закрытая, она находится возле дома. Предположительно, мопед пытались украсть подростки. Они проникли на территорию и, видимо, хотели перебросить мопед через ограждение, но не смогли и бросили его. При этом поцарапали мою машину. Из другого автомобиля пропали сотовый и флешка. Мы обратились в полицию», – рассказал Александр.

Видеонаблюдения на стоянке нет. Александр просит свидетелей и очевидцев происшествия связаться с ним по телефону +7-924-348-28-68.

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#происшествия #транспорт

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