Женщина решила вставить себе третью грудь

Фото: Jasmine TriDevil в Facebook

В США 25-летняя Жасмин Тридевил решилась на пластическую операцию по установке третьей груди. До этого несколько лет она проходила с муляжом.

К своей внешности американка привлекла внимание еще в 2014 году, когда заявила, что сделала пластическую операцию, после которой у нее появилась третья грудь. Многие пластические хирурги сошлись во мнении, что это невозможно. Тогда немецкий журналист решился на эксперимент. Он использовал тепловизор, который показал отсутствие каких-либо тепловых тканей. Тогда он написал разгромную статью о том, что девушка носит муляж.

Тридевил приобрела огромную популярность из-за своей необычной внешности. Она рассказала, что никогда не воспринимала свою ненастоящую третью грудь всерьез, но ей нравится, что это привлекает внимание мужчин. Американка планирует сделать операцию и уже нашла хирурга во Флориде, который воплотит ее мечту в реальность. Процедура обойдется ей почти в 50 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей). Но врач выставил условие, что проведет операцию только в том случае, если женщина принесет справку о своем психическом здоровье.

В социальных сетях Жасмин просит поддерживать ее и переводить ей деньги на пластику. Тридевил пояснила, что врач постепенно будет расширять костную ткань ее грудной клетки, чтобы вставить имплант, сообщает «Лента.ру».