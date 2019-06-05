Благовещенцев приглашают на молебен в храме Ксении Петербургской

В строящемся в Благовещенске храме памяти Ксении Петербургской состоится первый в 2019 году молебен. Он начнется в четверг, 6 июня, в 18 часов.

«В храме продолжаются работы. В этом году первый молебен у нас состоится завтра, 6 июня. В прошлом году верующие собирались по воскресеньям. Скорее всего, и в этом году мы продолжим проводить молебны», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» настоятель храма отец Георгий.

О храме памяти Ксении Петербургской написала в своем инстаграм-аккаунте блогер Ольга Тур. «Этот объект, как маленький ребенок, растет и каждый день меняется. Так интересны эти метаморфозы. Его уже любят. Его очень ждут. Ждут и мечтают побывать на первом богослужении даже те, кто категорически не хотел, чтобы строился храм рядом с парком Дружбы. Многие заметили, что, как только началось возведение храма в микрорайоне, началось преображение окружающей территории. Сегодня это удивительное и неповторимое место в городе с водопадами, фонтанами посреди водоемов, мостиками, цветущими акациями и персиками, множеством горожан, которые спортом занимаются, с детишками играют. А уж мам с колясками не счесть! Отражающийся в воде силуэт храма – излюбленная фотозона. Всегда красиво, испортить вид не получится. Хотите внутри побывать? Приходите. Всем можно. Верующим, неверующим, интересующимся, мимо проезжающим» – написала Ольга Тур.