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Благовещенцев приглашают на молебен в храме Ксении Петербургской

Благовещенцев приглашают на молебен в храме Ксении Петербургской
Фото: amur.info

В строящемся в Благовещенске храме памяти Ксении Петербургской состоится первый в 2019 году молебен. Он начнется в четверг, 6 июня, в 18 часов.

«В храме продолжаются работы. В этом году первый молебен у нас состоится завтра, 6 июня. В прошлом году верующие собирались по воскресеньям. Скорее всего, и в этом году мы продолжим проводить молебны», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» настоятель храма отец Георгий.

О храме памяти Ксении Петербургской написала в своем инстаграм-аккаунте блогер Ольга Тур. «Этот объект, как маленький ребенок, растет и каждый день меняется. Так интересны эти метаморфозы. Его уже любят. Его очень ждут. Ждут и мечтают побывать на первом богослужении даже те, кто категорически не хотел, чтобы строился храм рядом с парком Дружбы. Многие заметили, что, как только началось возведение храма в микрорайоне, началось преображение окружающей территории. Сегодня это удивительное и неповторимое место в городе с водопадами, фонтанами посреди водоемов, мостиками, цветущими акациями и персиками, множеством горожан, которые спортом занимаются, с детишками играют. А уж мам с колясками не счесть! Отражающийся в воде силуэт храма – излюбленная фотозона. Всегда красиво, испортить вид не получится. Хотите внутри побывать? Приходите. Всем можно. Верующим, неверующим, интересующимся, мимо проезжающим» – написала Ольга Тур.

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#религия

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Благодарю за приглашение, но я не пойду. Я в бога не верю. Я считаю, что его нет.

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    "Многие заметили, что, как только началось возведение храма в микрорайоне, началось преображение окружающей территории" Это от того, что храм начали строить?

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    А места общего пользования в храме есть? Мне, как в бога неверующему другой пользы от него нет.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    Шейкер, шейкер

    Хэй, патимейкер

    Хэй, патимейкер

    Хэй, патимейкер

    Хэй, патимейкер

    Хэй, патимейкер

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    Его очень ждут. Ждут и мечтают побывать на первом богослужении даже те, кто категорически не хотел, чтобы строился храм рядом с парком Дружбы.



    Я его уже сильно недолюбливаю, особливо после Пасхи, когда в колокол били все кому не лень! Мне нравится микраха своей зеленью и тишиной! А эти "попы" (на минуточку) вырубили сквер! И возвели свою святыню в Китайском (сцка) парке! Которая будет теперь "звонить"

    Он там на орган не упал! Когда прохожу мимо, одно желание - плюнуть



    Многие заметили, что, как только началось возведение храма в микрорайоне, началось преображение окружающей территории.



    Ну да! Вырубили сквер! Который сажали не они!



    Сегодня это удивительное и неповторимое место в городе с водопадами, фонтанами посреди водоемов, мостиками, цветущими акациями и персиками



    Открою секрет - это ни болта не достижение РПЦ! Там стараются: город, ОКЦ и горожане!



    Отражающийся в воде силуэт храма



    В чём он там отражается? В окнах "От и До"?



    Всегда красиво, испортить вид не получится.



    Особенно забором и вырубленной рощей



    Ольга Тур



    Лучше бы помалкивали

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    горите в аду падонке

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    подааайте на пропитание гундяю

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Просто не ходить туда и все...

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    Ай, лайка! знать она сильна, что лает на Слона!

    да какой-то мороз тоже

    бандеровское отродье

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    Сэр, Я мненью вашему вращенье придавал, И осью был мой детородный орган (С)

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    Блевать тянет от такого лизоблюдства. Когда рощу-то восстановят?

  • mamatata

    mamatata
    1 час назад

    людииии, какая роща? страшные дикорастущие заросли кустарников, мимо которых было страшно ходить. потому что в них сидели наркоманы и бомжи. Как закончится стройка там будет очень даже красиво.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Знала бы Ксюшенька, что в её честь возведут "храм на говне", то бы

  • Мозг

    Мозг
    59 минут назад

    Сэр

    Ай, лайка! знать она сильна, что лает на Слона! да какой-то мороз тоже бандеровское отродье



    Лизни розетку, милый.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    56 минут назад

    mamatata

    людииии, какая роща? страшные дикорастущие заросли кустарников, мимо которых было страшно ходить. потому что в них сидели наркоманы и бомжи. Как закончится стройка там будет очень даже красиво.



    Будет, но на территории никого не пустят, а по церковным праздникам там будут сидеть попрошайки, стоять дорогие тачки, создавая пробки, и на без того не особо удобной проезжей части, а бабулькам в платочках будут впаривать свечки за энную сумму денег. А так да, конечно, хорошо!

    ПЫСЫ: посмотрите новый клип Ленинграда

    https://youtu.be/S6ygE226h-0

  • Noir

    Noir
    55 минут назад

    ЛайКа

    Знала бы Ксюшенька, что в её честь возведут "храм на говне", то бы



    "После внезапной кончины мужа 26-летняя Ксения избрала тяжёлый путь юродства. Она пожертвовала дом мужа одной из своих знакомых, облачилась в его одежды, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла. После того как одежда мужа от времени истлела, она стала одеваться в красную кофту и зелёную юбку, либо в зелёную кофту и красную юбку, а на босых ногах носила рваные башмаки. Многие предлагали ей теплую одежду и обувь, но блаженная Ксения не соглашалась ничего брать"

    Ей по барабану было бы, сейчас таких в помещениях с мягкими стенами держат.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    45 минут назад

    Noir

    Ей по барабану было бы, сейчас таких в помещениях с мягкими стенами держат.



    Думаете двинутым не бывает обидно?!



  • chilly

    chilly
    40 минут назад

    Так сладко, что даже липко...

  • dance

    dance
    40 минут назад



    Его уже любят. Его очень ждут. Ждут и мечтают побывать на первом богослужении даже те, кто категорически не хотел, чтобы строился храм рядом с парком Дружбы.



    да ладно... Прям все-все ждут, любят и мечтают?

    Чудовищное православное лицемерие.

  • Душелов

    Душелов
    33 минуты назад

    mamatata

    людииии, какая роща? страшные дикорастущие заросли кустарников, мимо которых было страшно ходить. потому что в них сидели наркоманы и бомжи. Как закончится стройка там будет очень даже красиво.



    Пока жила в микрахе - регулярно мимо ходила, и толп бомжей и наркоманов не наблюдала. Роща очень нужна на оживленном перекрестке, итак зелени в городе не хватает, а с храмами перебор.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    Мозг

    Лизни розетку, милый.



    В копилку!



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