Ввести в России новый вид алиментов предложил Минюст

Министерство юстиции предложило ввести в России новый вид алиментов на проживающих отдельно детей. Мам и пап обяжут к выплатам в том случае, если дети будут признаны нуждающимися в жилье или улучшении жилищных условий.

В законопроекте ведомства сказано, что на ребенка предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от него, чтобы обеспечить ему жилье. Это будет возможно при одновременном соблюдении трех условий. Во‑первых, ни у ребенка, ни у родителя, с которым он живет, нет пригодной для постоянного проживания недвижимости. Во‑вторых, мама или папа должны находиться «в трудной жизненной ситуации», то есть не иметь возможности тратиться на жилье. В‑третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.

При этом решать, нужно дополнительно что-то взыскивать с родителя или нет, будет суд, «исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон». Предполагается, что размер ежемесячной доплаты будет устанавливаться в твердой денежной сумме, пишет «Парламентская газета».

Новации позволят суду в каждом случае оценивать ситуацию и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, надеются авторы. Такая инициатива направлена на обеспечение права ребенка на жилище, считают они.

Сегодня Семейный кодекс предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами. Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, принято рассматривать в качестве одной из разновидностей алиментных платежей. При отсутствии соглашения об уплате алиментов или соглашения об участии в несении дополнительных расходов применяется судебная процедура взыскания.

На сегодня в качестве оснований для привлечения родителей к дополнительным расходам названы такие обстоятельства, как тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними.