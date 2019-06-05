Ребенок вывалился из игрового комплекса на набережной Благовещенска

3 июня в Благовещенске на детской площадке в районе набережной пострадал маленький ребенок. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщила очевидец происшествия. Женщина рассказала, что мальчик бежал по второму этажу игрового комплекса и вывалился через неогороженное пространство.

«Мальчик маленький, года два, может, даже меньше, как бежал по второму этажу, так и выпрыгнул вниз головой. Потерял сознание, он летел вперед лбом и животом, был страшный хлопок, жуткое зрелище. Он потерял сознание и стал как будто ватным. Его поднимают, а он не реагирует, даже не плачет. Я вызвала реанимацию, они, молодцы, приехали очень быстро, откачали», – сказала амурчанка.

По ее словам, это случилось 3 июня около 19:30. Мама мальчика отпустила малыша поиграть со старшим братом примерно восьмилетнего возраста. Женщина говорит, что мальчик получил тяжелые травмы и первое время долго не приходил в сознание, плохо дышал.

О том, что детская площадка на набережной небезопасна, ранее писал интернет-журнал Амур.life. Опасное место, откуда выпал ребенок, видно на фото.

На втором этаже площадки есть сквозное окно, которое ничем не огорожено. «Например, любое открытое пространство в городке должно быть оборудовано перекладиной и боковыми ручками. В некоторых местах такие ручки есть, а в некоторых – нет. Вот отсюда, например, любой ребенок может запросто вывалиться», – говорится в статье.

Некоторые родители отмечают, что площадка еще и высокая. Когда ребенок играет на втором этаже, его действия сложно контролировать.

«Этот комплекс действительно очень опасный – с четырех его сторон находятся ничем не огороженные площадки, и это при таком расстоянии до земли. Рано или поздно что-то подобное должно было случиться. Причем в зоне риска детки абсолютно любых возрастов. На выходных такое столпотворение, что ребенка запросто могут нечаянно вытолкнуть во время игры. Мы периодически ездим на эту площадку, и моих четырехлеток невозможно не пустить на этот комплекс. И я каждый раз седею, когда они и еще толпа таких же детей проносятся мимо этих открытых мест. Я считаю, что после случившегося власти просто обязаны наконец принять меры и закрыть эти небезопасные места. Мне даже удивительно, если не сказать возмутительно, что они до сих пор этого не сделали. Чего они ждут? Еще одного несчастного случая?» – высказалась одна из мам.

В администрации города о мерах, которые планируют предпринять в отношении опасной детской площадки в связи со случившимся, обещают сообщить позже.

Амур.инфо также обратилось в минздрав Амурской области, чтобы узнать, в каком состоянии находится пострадавший малыш.