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Ребенок вывалился из игрового комплекса на набережной Благовещенска

Ребенок вывалился из игрового комплекса на набережной Благовещенска

3 июня в Благовещенске на детской площадке в районе набережной пострадал маленький ребенок. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщила очевидец происшествия. Женщина рассказала, что мальчик бежал по второму этажу игрового комплекса и вывалился через неогороженное пространство.

«Мальчик маленький, года два, может, даже меньше, как бежал по второму этажу, так и выпрыгнул вниз головой. Потерял сознание, он летел вперед лбом и животом, был страшный хлопок, жуткое зрелище. Он потерял сознание и стал как будто ватным. Его поднимают, а он не реагирует, даже не плачет. Я вызвала реанимацию, они, молодцы, приехали очень быстро, откачали», – сказала амурчанка.

По ее словам, это случилось 3 июня около 19:30. Мама мальчика отпустила малыша поиграть со старшим братом примерно восьмилетнего возраста. Женщина говорит, что мальчик получил тяжелые травмы и первое время долго не приходил в сознание, плохо дышал.

О том, что детская площадка на набережной небезопасна, ранее писал интернет-журнал Амур.life. Опасное место, откуда выпал ребенок, видно на фото.

На втором этаже площадки есть сквозное окно, которое ничем не огорожено. «Например, любое открытое пространство в городке должно быть оборудовано перекладиной и боковыми ручками. В некоторых местах такие ручки есть, а в некоторых – нет. Вот отсюда, например, любой ребенок может запросто вывалиться», – говорится в статье.

Некоторые родители отмечают, что площадка еще и высокая. Когда ребенок играет на втором этаже, его действия сложно контролировать.

«Этот комплекс действительно очень опасный – с четырех его сторон находятся ничем не огороженные площадки, и это при таком расстоянии до земли. Рано или поздно что-то подобное должно было случиться. Причем в зоне риска детки абсолютно любых возрастов. На выходных такое столпотворение, что ребенка запросто могут нечаянно вытолкнуть во время игры. Мы периодически ездим на эту площадку, и моих четырехлеток невозможно не пустить на этот комплекс. И я каждый раз седею, когда они и еще толпа таких же детей проносятся мимо этих открытых мест. Я считаю, что после случившегося власти просто обязаны наконец принять меры и закрыть эти небезопасные места. Мне даже удивительно, если не сказать возмутительно, что они до сих пор этого не сделали. Чего они ждут? Еще одного несчастного случая?» – высказалась одна из мам.

В администрации города о мерах, которые планируют предпринять в отношении опасной детской площадки в связи со случившимся, обещают сообщить позже.

Амур.инфо также обратилось в минздрав Амурской области, чтобы узнать, в каком состоянии находится пострадавший малыш.

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#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Толмач 69

    Толмач 69
    2 часа назад

    Мой ребенок тоже вывалился в прошлом году в это "окно". Больше не посещаем эту площадку.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    двухлетнему на такой конструкции делать вообще нечего. мамам тоже башкой думать нужно. Не тащите детей туда, где им играть еще рано.

  • hghhgh

    hghhgh
    2 часа назад

    В прошлом году тоже обсуждали недочеты этой площадки, и никаких мер так администрация и не приняла

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    Писали об опасности площадки все, сразу после открытия. Таких мест много - на паровозе легко порезаться, из комплекса - вывалиться. Кто проектировал, кто принимал?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Самое интересное, что даже после той статьи и истошных криков СТрикоп (тут я с ним согласна) всё осталось по-прежнему!

    Бабе Вале не стыдно?!

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    В эту площадку такие деньги вбуханы, что никто в правительстве даже слышать о недостатках не хочет

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    моих четырехлеток невозможно не пустить на этот комплекс. И я каждый раз седею, Может не надо седеть, лучше не пускать детей на эту площадку и жизнь будет спокойнее.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Эта "площадка" - памятник и наглядный пример отмыву денег в Благовещенске. То как установлены эти конструкции не пропустит ни один СНиП. Плюс ко всему рядом нет ни одного доступного общественного туалета.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    Понятно, площадка опасна, сделана кое как, но я вот одного не пойму - а родители не должны за детьми смотреть и предвидеть опасность? Не должен ребенок двух лет и младше бегать один, тем более по такой конструкции.

  • NK

    NK
    2 часа назад

    Там внизу - асфальт?

  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    Мы в детстве на стройплощадках играли, бегали по гаражам, от собак и сторожей уворачивались, за черемухой по деревьям как "маугли" лазали, на бурхановке плоты из пенопласта строили....эххх...а тут площадку сразу закрыть. Так и дома можно упасть, да где угодно, просто случайность.

  • trueliarliar

    trueliarliar
    2 часа назад

    Администрация которую мы заслужили. Упал ребёнок -будем принимать меры по устранению. Собаки порвали ребёнка- будем принимать меры по отлову бездомных собак. Разломали старинный купеческий дом-будем принимать меры по переводу подобных в объекты культурного наследия. Кирпичи с домов падают, пока никого не убило - ждём.

  • Мастра

    Мастра
    2 часа назад

    При чем тут власти?! Родители, вы вспомните наши детские площадки. на них нынешние дети поубивались бы все насмерть! УЧИТЬ ДЕТЕЙ НАДО. ЛЮБАЯ ИГРА ДОЛЖНА УЧИТЬ, А НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕКАТЬ. Нельзя все сетками затянуть и подушками обложить. Если ребенок край не понимает, то это проблема родителей. К тому он, действительно маленький для этого лабиринта. Учите, занимайтесь. В этом окне есть ручки.

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    по мне так площадка норм, но слишком высока. окошки нужны для возможности быстро добраться до ребёнка, но не так высоко. очень страшно за детей

  • NK

    NK
    1 час назад

    А внизу - асфальт?

  • тт

    тт
    1 час назад

    ГеральтПонятно, площадка опасна, сделана кое как, но я вот одного не пойму - а родители не должны за детьми смотреть и предвидеть опасность? Не должен ребенок двух лет и младше бегать один, тем более по такой конструкции.


    Он не должен там вообще бегать. Я своих туда не пускаю, ни двухлетку, ни четырехлетку, и даже восьмилетку, обходим эту площадку стороной. У меня лишних и запасных детей нет. Были там один раз и я тоже чуть не поседела. Все бегут, большие толкают младших, ногами др др по лицу, по животам. Мессиво какое-то дикое. Есть более культурные и достойные места, где можно побегать и поиграть.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Molex69Мы в детстве на стройплощадках играли, бегали по гаражам, от собак и сторожей уворачивались, за черемухой по деревьям как "маугли" лазали, на бурхановке плоты из пенопласта строили....эххх...а тут площадку сразу закрыть. Так и дома можно упасть, да где угодно, просто случайность.


    Это все с 2 лет? А сколько травм было получено. У меня брат тоже один боевой, в детстве не один раз с гипсом был. Потом и на мотоцикле в аварию попадал. Хорошо жив остался и относительно здоров вырос. Но бедные мои родители.

  • Вова555

    Вова555
    1 час назад

    Проектировщика этого Мафа, надо на переаттестацию отправить.

  • Вова555

    Вова555
    1 час назад

    А тех кто его допустил в эксплуатацию уволить!!!

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    А ничего, что этот комплекс для 2хлетнего не предназначен?

    Малышу здоровья, конечно.

  • NK

    NK
    1 час назад

    Я довольно опытный "площадочный дед". Там внизу резина быть, или щепа мелкая. Ну и страховать надо совсем маленьких.

  • Душелов

    Душелов
    1 час назад

    NK

    А внизу - асфальт?



    резиновая крошка, в жару жутко воняет

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Жесть какая, как начитаешься...

    Что мамаша хороша, что заказчик с исполнителем. Если первая может быть выводы и сделает, то вторым нужно зарабатывать, не их же дети бьются.

    В голову не приходит как 2х летнего можно с 8 летним оставить.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Отвратная площадка, дешёвая и небезопасная, своих тоже туда не пускаю. Закопали деньги в никуда.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Мне не нравиться эта площадка почему то , одни раз были и всё, хватило . Дети реально бешеные , друг друга толкают , пинают , мы со стороны посмотрели на все это и от греха подальше ушли . Качество отвратительное , дешевая китайщина , запах там вообще химический какой то , из отходов сделают и в Россию благополучно сбагривают . Неужели нельзя взять пример с других детских площадок из других городов , например Сочи парк, Москва, Питер , Ростов, и т д , море вариантов . Нах... везти в Благовещенск все это ????

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    мамашка какая то безответственная. безбашеная. всю ответственность за двухлетнего переложила на восьмилетнего.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    мы тоже видели это окошко. стояли рядом.караули. предупреждали своих пятилеток

  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    она бы еще годовалого туда отпустила, мозгов нет совсем

  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Для города очень маленькая площадка , вот дети и толкаются. Позорище , а не площадка. А малышу здоровья, а маме сил и денег справиться с этим . А горожанам терпенья дожить до смены нашего мера , может и появится в Благовещенске мэр-хозяин , который будет думать не о своем кармане , а о комфортном проживании в городе Благовещенск

  • СONSCIENCE

    СONSCIENCE
    59 минут назад

    На этом комплексе детям можно играть лет с 5-ти. А если родители пускают туда своих детей младшего возраста, то этот риск родителей. И никто не виноват,кроме родителей, они должны смотреть за своими детьми.

    Дети будут соперничать и толкаться всегда - хоть большая площадка, хоть маленькая. Для этого есть ответственность на взрослых, чтобы воспитывать и смотреть за своими детьми.

    Площадка соотвественно уровню города. Не такой уж у нас большой и крутой город, чтобы иметь крутые площадки как в Сочи и т.д. - сравнили тоже. И весьма неплохая площадка. То что было еще совсем недавно на месте новой набережной и этой площадки - вообще промолчу.

  • ФИО

    ФИО
    56 минут назад

    Безопасность площадок учитывать нужно, конечно. Но! родители, приучайте детей жить в этом мире, где полно опасностей и где можно умереть, просто потому что, к примеру, мама забыла сказать ребенку, что бегать с конфетой во рту опасно (был случай гибели ребенка и от такой нелепой случайности). Соглашусь с репликой про гаражи. Мое детство тоже прошло на деревьях и гаражах, без всяких сторонних страховок, единственной "подушкой безопасности" был личный опыт синяков и шишек, полученных с пеленок (да-да, что такое высота и о том, что падать больно, ребенок должен понять до года). Родители не сюсюкались, а давали поджопников, если ребенок не слушался и это тоже, своего рода, прививка ответственности за свои поступки. Сейчас же яжемамочки регулярно пожинают плоды своей "заботы" о детях. Не носитесь с ними как ненормальные, пытаясь предупредить каждый шаг, а учите бегать, лазать, прыгать и тд. Также нужно самим мозги включать, какая площадка для двух лет, а какая для школьников.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    48 минут назад

    ФИО


    А плюсану-ка я!



    С этим тоже согласна, но! Если эту площадку делает город, то она должна быть безопаснее, чем гаражи-деревья. Тем паче на эту опасность уже давно указывали - раз. Два - а там есть ограничение по возрасту?



  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    42 минуты назад

    Вся ответственность в данной ситуации лежит на маме, нужно хоть немного подумать куда можно ребенку в этом возрасте, куда нельзя. К примеру лазать по деревьям и гаражам (как вспоминают люди свое детство,) в 2 года,точно нельзя

  • Геральт

    Геральт
    39 минут назад

    ЛайКа

    ФИО


    А плюсану-ка я!

    С этим тоже согласна, но! Если эту площадку делает город, то она должна быть безопаснее, чем гаражи-деревья. Тем паче на эту опасность уже давно указывали - раз. Два - а там есть ограничение по возрасту?



    тут в соседней новости - про ДТП в котором пострадал ребенок, который сидел на руках у мамы, а почему то не в удерживающем устройстве. Так кто виноват? Кресло? производитель авто? дорожные рабочие? другой участник ДТП? ну не мать же, правда, как она может быть виновата?

    ЗЫ. и ограничений по возрасту на том автомобиле точно не нарисовано и на кресле тоже. Ограничение по возрасту должно быть в голове родителя.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    33 минуты назад

    Геральт


    Я не снимаю ответственности с матери. Брат хоть и не углядел тут только не виновен. Нельзя двухлетку одного оставлять (без присмотра взрослого!)

    Но и про площадку, как и про собачкомэ говорили давно! И в частности про это "окно"

    Зы: была уже в той новости и высказалась

  • Стилет

    Стилет
    30 минут назад

    Геральт

    Понятно, площадка опасна, сделана кое как, но я вот одного не пойму - а родители не должны за детьми смотреть и предвидеть опасность? Не должен ребенок двух лет и младше бегать один, тем более по такой конструкции.



    Вы отстали от жизни! Нынешние мамаши должны сидеть и трепаться с подругами, красоваться своим макияжем, тыкать кривыми пальцами кнопки смартофона. Если окружающие люди попытаются сделать ребёнку замечание или предупредить об опасности, на них тут же с выпученными глазами набросится бестолковая мамаша, которая будет доказывать, что она и её ребёнок центр вселенной.

    П.С. Уже сколько детей выпадало с окон квартир многоэтажных домов и всё равно найдётся бестолковые родители, которые забудут закрыть окно.

  • Стилет

    Стилет
    21 минута назад

    Уважаемая администрация города Благовещенска!

    Прекратите строить детские площадки на набережной - это расслабляет родителей и они теряют контроль над своими детьми.

    Постройте лучше площадки для катания на роликах, скейтбордов, самокатов и велосипедов. Кругом одна плитка приходиться кататься по проезжей части.

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