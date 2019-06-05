В Благовещенске мужчина мыл автомобиль на пляже (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях опубликовали видео, снятое на одном из речных пляжей в Благовещенске. Из ролика следует, что мужчина мыл легковой автомобиль в реке.

«Он просто наполовину загнал машину в воду и моет ее. Пляж на Зее около улицы Конной, лазурный берег», – комментирует происходящее женщина за кадром.

На видео также видны люди, которые отдыхают на пляже, неподалеку от машины.

Пользователи Инстаграма отметили, что на место нужно было вызывать полицию или природоохранную прокуратуру, а не снимать происходящее на телефон. По сведениям юзеров, водителю-нарушителю грозит штраф за загрязнение окружающей среды.

Видео: instagram.com/mreporter_blg