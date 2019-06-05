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сегодня, 10:09 13

В Благовещенске мужчина мыл автомобиль на пляже (видео)

В Благовещенске мужчина мыл автомобиль на пляже (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях опубликовали видео, снятое на одном из речных пляжей в Благовещенске. Из ролика следует, что мужчина мыл легковой автомобиль в реке.

«Он просто наполовину загнал машину в воду и моет ее. Пляж на Зее около улицы Конной, лазурный берег», – комментирует происходящее женщина за кадром.

На видео также видны люди, которые отдыхают на пляже, неподалеку от машины.

Пользователи Инстаграма отметили, что на место нужно было вызывать полицию или природоохранную прокуратуру, а не снимать происходящее на телефон. По сведениям юзеров, водителю-нарушителю грозит штраф за загрязнение окружающей среды.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1902

#транспорт #автохам

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Катера не хватает ему. У нас так однажды такой с катером столкнулся.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    Быдло обыкновенное!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    Пользователи Инстаграма отметили, что на место нужно было вызывать полицию или природоохранную прокуратуру, а не снимать происходящее на телефон.



    Угу и скажет он: "я не я и рожа не моя", а так доказательства есть))

  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    пока у людей в голове бардак и в стране тоже самое будет, в целом

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    Гребаное(можно читать без "гр") быдло.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Пляж на Конной-Лазурный берег! Ржу не могу!!!))) Уже забыл когда там был пляж! Последние лет 15-20 обычная не санкционированая свалка!

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    "...По сведениям юзеров, водителю-нарушителю грозит штраф за загрязнение окружающей среды."

    Это да, Вы его (штраф) не видите, а он таки грозит! Грозный такой, грозит и грозит...

  • Мозг

    Мозг
    59 минут назад

    Кто этот гений? Дайте я пожму ему горло!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    31 минута назад

    Мозг

    Кто этот гений? Дайте я пожму ему горло!



    Лучше отдайте поиграться псиноведьмам - это НЕгуманнее

  • Мозг

    Мозг
    28 минут назад

    ЛайКа

    Мозг

    Кто этот гений? Дайте я пожму ему горло!



    Лучше отдайте поиграться псиноведьмам - это НЕгуманнее



    Женевская конвенция не позволяет так поступать...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    23 минуты назад

    Мозг

    Женевская конвенция не позволяет так поступать...



    Но ведь хочется?!

  • Мозг

    Мозг
    22 минуты назад

    ЛайКа

    Мозг

    Женевская конвенция не позволяет так поступать...



    Но ведь хочется?!



    Очень)) набрать попкорна и смотреть кто кого в итоге)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    Мозг

    Очень)) набрать попкорна и смотреть кто кого в итоге)))



    Они конечно же! И ни для этого холостяк есть.

    Сначала проглистогонят, потом поставят прививки и стерилизуют. Дальнейшую процедуру не знаю.

    Но... думается, что с их логикой они стерилизацию заменят на выбивание зубов

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