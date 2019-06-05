Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году

Темпы роста российской экономики в прошлом году достигли рекордной отметки в 2,3 % за последние шесть лет. И это, несмотря на санкции, введенные против России.

Как говорится в докладе Всемирного банка (ВБ), ускорение произошло при поддержке роста цен на нефть, вклада чистого экспорта, а также в результате влияния таких факторов, как строительные проекты, связанные с энергетикой и проведением чемпионата мира по футболу.

Прогноз по росту экономики России в 2019 году понижен до 1,2 % с 1,4 %, которые прогнозировались в апреле. Причина – сокращение добычи нефти и ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость.

Прогноз по росту валового внутреннего продукта на следующие два года остался без изменений – до 1,8 %, пишут «Вести.ру».