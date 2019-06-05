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сегодня, 10:05 8

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России в 2018 году
Фото: ru.depositphotos.com

Темпы роста российской экономики в прошлом году достигли рекордной отметки в 2,3 % за последние шесть лет. И это, несмотря на санкции, введенные против России.

Как говорится в докладе Всемирного банка (ВБ), ускорение произошло при поддержке роста цен на нефть, вклада чистого экспорта, а также в результате влияния таких факторов, как строительные проекты, связанные с энергетикой и проведением чемпионата мира по футболу.

Прогноз по росту экономики России в 2019 году понижен до 1,2 % с 1,4 %, которые прогнозировались в апреле. Причина – сокращение добычи нефти и ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость.

Прогноз по росту валового внутреннего продукта на следующие два года остался без изменений – до 1,8 %, пишут «Вести.ру».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Оказывается, ларчик то, просто открывается! Захотел роста экономики, взвинти цены на нефть (и не только)... Не нужно открывать новых предприятий, увеличивать объём выпускаемой продукции, ВСЁ гораздо проще...

  • full

    full
    3 часа назад

    Вот он прорыв!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Темпы небывалые. Норот ощущает на собственных кошельках. Радуется.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    Брылев закончил сбор информации по регионам, и все таки слил этому банку правду) мы тщательно скрывали это)))) теперь все знают.

  • opa56

    opa56
    2 часа назад

    Офигеть!! Вот это рекорд, теперь заживем)))

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    кто крайний на бентли на 27е? скажите

    я за вами

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад



    Рашка страна возможностей и сбычи мечт. Даже простые работяги, обладая умом, талантом и трудолюбием добиваются успеха. А вы сидите и дальше нойте, неудачники

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    Вон хахилева, будучи ветеринаром, захотела успеха и пошла судьей работать. Володя поощряет таланты и самородки

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