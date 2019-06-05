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сегодня, 10:01 4

В Благовещенске ранен младенец, которого мама везла в машине на руках

В Благовещенске ранен младенец, которого мама везла в машине на руках
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске в результате ДТП пострадал пятимесячный малыш. Младенец находился на руках у мамы. Машина, в которой они ехали, столкнулась с другим авто, и маленький пассажир получил травмы.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 4 июня, в районе дома № 204 по улице Пионерской. Столкнулись Toyota Corolla и Toyota Prius. «В результате происшествия пятимесячный ребенок был травмирован, так как перевозился без детского удерживающего устройства – на руках у мамы», – сообщили автоинспекторы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

С начала 2019 года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано уже 44 ДТП с участием несовершеннолетних. Всего за четыре дня с начала лета произошло уже 5 ДТП, в которых травмированы дети-пассажиры. «Во всех этих авариях дети находились в невиновных автомобилях», – подчеркивают автоинспекторы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: нельзя экономить на безопасности детей, обязательно нужно приобретать детское удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка. За нарушение требований перевозки детей в автомобиле предусмотрен штраф – 3 000 рублей. С начала года в Благовещенске и районе по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей» к административной ответственности привлекли 375 автомобилистов.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    46 минут назад

    тупые яжематери бесят. Родила - заимей автолюльку, автокресло и прочее! либо ходи пешком со своим чадом

  • ЛайКа

    ЛайКа
    43 минуты назад

    ТэПэха! Сейчас даже такси с креслами!

  • Путник

    Путник
    35 минут назад

    CherrySweet

    тупые яжематери бесят. Родила - заимей автолюльку, автокресло и прочее! либо ходи пешком со своим чадом



    Она после родов заимела сначала прочее. Зачем ей кресло, она в него не влезет, а ребенка можно просто обнять...

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