В Благовещенске ранен младенец, которого мама везла в машине на руках

В Благовещенске в результате ДТП пострадал пятимесячный малыш. Младенец находился на руках у мамы. Машина, в которой они ехали, столкнулась с другим авто, и маленький пассажир получил травмы.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 4 июня, в районе дома № 204 по улице Пионерской. Столкнулись Toyota Corolla и Toyota Prius. «В результате происшествия пятимесячный ребенок был травмирован, так как перевозился без детского удерживающего устройства – на руках у мамы», – сообщили автоинспекторы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

С начала 2019 года в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано уже 44 ДТП с участием несовершеннолетних. Всего за четыре дня с начала лета произошло уже 5 ДТП, в которых травмированы дети-пассажиры. «Во всех этих авариях дети находились в невиновных автомобилях», – подчеркивают автоинспекторы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: нельзя экономить на безопасности детей, обязательно нужно приобретать детское удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка. За нарушение требований перевозки детей в автомобиле предусмотрен штраф – 3 000 рублей. С начала года в Благовещенске и районе по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей» к административной ответственности привлекли 375 автомобилистов.