Многомиллионная кража оборудования для космической техники совершена в РКК «Энергия»

Оборудование для космической техники похищено во время майских праздников с территории корпорации «Энергия». По мнению специалистов, ущерб может достигать десятков миллионов рублей. МВД начало доследственную проверку.

Украдены электронные платы для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и швейцарских приборов, сообщил источник РБК и добавил: «Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию».

Стоимость похищенного оценить достаточно сложно, так как отечественная плата space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей, отметил директор конструкторской компании «Космокурс» Павел Пушкин. «При этом реализовать их за эти деньги не получится, они ценны специальной стойкостью, которая только в космосе нужна», – добавил он.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров полагает, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.

В ноябре 2018 года в Генпрокуратуре заявили, что из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала следственные органы проверяют и могут открыть новые уголовные дела, рассказывали в ведомстве. Тогда же глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу утраченных средств. «Омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса», отмечал глава Счетной палаты. «На счетах они не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано», – говорил Кудрин.

Генпрокурор Юрий Чайка 9 апреля направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях были похищены более 1,6 миллиардов рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.

О миллиардных хищениях в «Роскосмосе» в мае 2019 года говорил и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: «Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант». Он подчеркнул, что работа следователей идет уже «лет пять и конца и края не видно».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.