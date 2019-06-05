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Появились подробности ДТП в Белогорске со сбитым мужчиной

Появились подробности ДТП в Белогорске со сбитым мужчиной
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

4 июня в Белогорске мужчина был сбит автомобилем. Общая информация о происшествии появилась накануне. Позже в социальных сетях опубликовали фото с места ДТП. Пользователи рассказали, как произошел наезд.

По официальной информации, предоставленной ИА «Амур.инфо» управлением ГИБДД по Амурской области, наезд произошел около 07:35 в районе дома № 38 по Никольскому шоссе. Водитель автомобиля Mazda Demio 1965 года рождения сбил пешехода 1976 года рождения. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Пользователи Инстаграма обратили внимание на то, что на фото с места ДТП виден черный пакет. «В пакете мусор, который собирал мужик, которого сбили, а потом он бегал вокруг той машины, которая его сбила, и орал больше всех», – написал один из юзеров. Другой пользователь сообщил, что мужчина переходил улицу в неположенном месте. «(…) пострадавший жив, но на проезжей части и на автомобиле ярко выраженные капли крови после столкновения», – поведал этот юзер.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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