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Конфликтом охранника АмГУ и студентки в Благовещенске занялась полиция

Конфликтом охранника АмГУ и студентки в Благовещенске занялась полиция
Фото: кадр видео

МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку по информации, которую публиковало Амур.инфо 3 июня. Сообщалось, что в Благовещенске охранник АмГУ применил силу к студентке без пропуска.

В полицию по этому поводу обращений не поступало, однако проверка проводится. Полицейские опросят участников, свидетелей и очевидцев произошедшего о причинении телесных повреждений девушке и об оскорблениях в ее адрес.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#вузы #происшествия #студенты

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Комментарии
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  • Альтер

    Альтер
    9 минут назад

    Превышение полномочий однозначно, а также нарушение лицензионных требований-он обязан представиться и назвать свои данные

    Никаких правовых оснований применять силу не было-еще бы нарушничик одел урод.

    И, кстати, в АмГУ это не первый раз-когда охранники ведут себя по хамски

  • добренький

    добренький
    1 минута назад

    У него на мфизиономии написано ДАУН.

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