Конфликтом охранника АмГУ и студентки в Благовещенске занялась полиция

Фото: кадр видео

В полицию по этому поводу обращений не поступало, однако проверка проводится. Полицейские опросят участников, свидетелей и очевидцев произошедшего о причинении телесных повреждений девушке и об оскорблениях в ее адрес.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.