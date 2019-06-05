Конфликтом охранника АмГУ и студентки в Благовещенске занялась полиция
МО МВД России «Благовещенский» проводит проверку по информации, которую публиковало Амур.инфо 3 июня. Сообщалось, что в Благовещенске охранник АмГУ применил силу к студентке без пропуска.
В полицию по этому поводу обращений не поступало, однако проверка проводится. Полицейские опросят участников, свидетелей и очевидцев произошедшего о причинении телесных повреждений девушке и об оскорблениях в ее адрес.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Просмотров всего: 646