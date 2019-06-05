Получать топливо из пластиковых отходов научились в США: обзор прессы

В Сколкове изобрели программу, по воссозданию мимики лица статичного изображения; самозанятым придется платить налоги. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Открывает сегодняшний обзор «Моя Мадонна». Наверное, многие сразу же, раскрыв издание, бросятся читать написанное под заголовком «Проснись и пей». Что, собственно, сделал и я. Но прочел не о том, о чем ожидал. Речь просто о питьевой воде. Хотя кому-то и простая вода с утра – бальзам на душу. Особенно, если холодненькая.

Но это я так, для разминки. Вообще, все материалы «ММ» серьезные, отражающие нашу действительность. А действительность такова, что вот-вот так называемым самозанятым придется платить налоги: власти Приамурья обратились с инициативой в правительство страны с предложением включить область в эксперимент по налогу на тех, кто работает без соответствующей регистрации. Нет, чтобы наоборот, оттянуть, да? Но поехали дальше.

Также в номере

Дальше я бы рекомендовал вам прочесть материал Дарьи Дружининой о свободненской семье, чудом оставшейся в живых после обрушения потолка в квартире; публикацию Валентины Кобзарь из истории золотодобычи в области (по большому счету, это история золоторазбоя).

Изучив эти материалы, принимайтесь за страницу «Sosтояние». На ней лично меня шокировало письмо, в котором читательница газеты рассказала о своем муже, который, ничтоже сумняшеся, при своем ребенке вдруг взял да и выбросил живого кота с балкона. Теперь ребенок опасается такой же участи. Теперь такой же участи опасается и сама читательница. Ну, правильно опасаются. Еще на этой странице про любовь с первого взгляда, про просто любовь и все такое.

Очень интересно

Раскрываю газету «Телепорт». Читаю о том, что «Приамурье ждет беспрецедентный экономический рывок» – это развернутая статья о подведении итогов первого года на посту главы региона Василия Орлова. Впервые, пишут, в современной амурской истории руководитель области так масштабно отчитался о результатах работы, по сути, превратив доклад в стратегическое обращение о перспективах региона. Подписана статья Варварой Носыревой, которую знаю как корреспондента «Амурской правды», но, может быть, поменяла место работы.

Напишут же такое

В «Российской газете» рассказывается о том, что в лаборатории искусственного интеллекта в Сколкове создали программу, которая может воссоздать мимику лица и движения головы изначально статичного изображения. В качестве подопытных кроликов у разработчиков выступали давным-давно умершие персонажи, внешность которых нам известна по единственной картине или считанным фотографиям. Таким образом, в лаборатории смогли «оживить» Альберта Эйнштейна, Мэрилин Монро, Федора Достоевского, Мону Лизу, «Незнакомку» Крамского и другие доселе статичные портреты.

К опытным образцам пока еще есть вопросы (тот же Эйнштейн, дразнясь, недостаточно глубоко высовывает язык, а Мона Лиза не просто слегка раздвигает в своей загадочной улыбке губы, а заразительно, как конь, смеется), но уже через год или два мы сможем вполне достоверно судить о том, как выглядели перед собеседником люди, внешность которых нам известна лишь по статичным портретам и холодным статуям. Все-таки не зря создали Сколково, правда же?

На посошок

В то время как ученые в Сколкове учатся оживлять портреты, американские ученые придумали способ получения реактивного и дизельного топлива из пластиковых отходов. В рамках эксперимента специалисты провели процесс переработки полиэтилена низкой плотности, для чего смешали разные типы мусора и провели их измельчение до частиц размером с рисовое зернышко. Дальнейшее описание процесса – в еженедельнике «Панорама». Скажу лишь, что в итоге получилось уникальное топливо – качественное и достаточно дешевое. Теперь необходимо создать аппарат для массовой переработки отходов.