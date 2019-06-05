На Восточном началось строительство стартового стола для «Ангары»

В Амурской области на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Рабочие начали копать котлован.

Непосредственное строительство стартового стола под ракету «Ангара» на космодроме Восточный началось, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



«Они (строительные работы – Прим. ред.) уже начались, они пошли», – сказал Рогозин.

В режиме реального времени в кабинет главы Роскосмоса ведётся трансляция строительных работ, сообщает РИА Новости.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году. Работы длились четыре года, в космодром было вложено около 92 миллиардов рублей. При этом строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и рядом возбужденных уголовных дел, добавляют «Аргументы и факты».