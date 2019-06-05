Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:54 0

На Восточном началось строительство стартового стола для «Ангары»

На Восточном началось строительство стартового стола для «Ангары»
Фото: amur.info

В Амурской области на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Рабочие начали копать котлован.

Непосредственное строительство стартового стола под ракету «Ангара» на космодроме Восточный началось, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Они (строительные работы – Прим. ред.) уже начались, они пошли», – сказал Рогозин.

В режиме реального времени в кабинет главы Роскосмоса ведётся трансляция строительных работ, сообщает РИА Новости.

Первую очередь космодрома Восточный начали строить в 2012 году. Работы длились четыре года, в космодром было вложено около 92 миллиардов рублей. При этом строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и рядом возбужденных уголовных дел, добавляют «Аргументы и факты».

Просмотров всего: 90

#космодром

распечатать


Общество 1

Стало известно, во сколько взлетит ракета с Восточного
Происшествия 1

Найдены все фрагменты ракеты-носителя, запущенной в декабре с Восточного
Общество 1

На Восточном идет заправка топливом разгонного блока «Фрегат»
Общество 1

ПСО «Казань» продолжит строительство стартового стола для «Ангары» на Восточном

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь