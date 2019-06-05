В Амурской области погода будет ясная: прогноз на 5 июня
5 июня в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Кратковременные грозовые дожди ожидаются только на севере области. Юго-восточный ветер дует со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха составит в течение дня 24...29 градусов.
В Благовещенске без осадков. Ветер с юго-востока дует со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух прогреется до 26...28 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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